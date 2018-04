El Castellón de Escobar suma y sigue en Castalia (1-0)

Los más resultadistas pueden sacar pecho con este Castellón. Contra el Novelda se mantuvo el idilio de Escobar en Castalia, donde ha sumado 30 puntos de los 30 en disputa. Una racha que sirve para apuntalar el liderato ante la máxima presión ejercida por los aspirantes. 10 partidos, 10 victorias. Incontestable. Por contra, quien piense que este Castellón no solo debe ganar en Tercera, sino que está obligado a ofrecer un poco de espectáculo a sus ya de por sí sufridores aficionados, no saldría ayer muy satisfecho del coliseo de la avenida Benicàssim, pues contra un rival sin estímulo clasificatorio se ganó imponiendo la ley del mínimo esfuerzo, con más apuros de los esperados en los últimos minutos, más por lo apretado del marcador que por las ocasiones del Novelda.

Sin ánimo de salir escaldado de este inacabable debate, lo cierto es que dentro de unos cuantos años pocos iban a recordar el partido de ayer, fuera cual fuera la imagen ofrecida. Sí hubiera dejado huella, en cambio, un patinazo que hiciera zozobrar la primera posición y, por ende, el privilegio de afrontar la promoción de ascenso con las prebendas que confiere ostentar el liderato.

Los cambios más significativos en el once con respecto a la derrota en Xàtiva fueron la entrada de Rubio, que volvía tras cumplir sanción, y Cubillas. Precisamente fueron estos los protagonistas del gol del partido, lo que da muestra de su importancia en el equipo. El partido se podía antojar más sencillo cuando en una de las primeras jugadas Jordi Marenyà, ayer recolocado en la banda izquierda, con Colomer por la derecha ante la ausencia del sancionado Javi Serra, puso en serios aprietos al meta visitante.

UN FRUCTÍFERO ARREÓN

Tras esta tempranera ocasión del capitán, dominio estéril de un Castellón que una vez superado el ecuador de la primera mitad dio muestras al fin de que sí iba a por el partido. Así llegaron diez minutos de arreón que bastaron para que los puntos se quedaran en Castalia.

Fue Cubillas quien, con un cabezazo a centro medido de Ferreres, a punto estuvo de mojar (min. 27). En la siguiente jugada, Cristian Herrera cruzó en demasía ante Alberto. Se mascaba el gol en Castalia y este llegó tras una pérdida del Novelda. El balón llegó a las botas de Javi Rubio, que emulando los legendarios pases de Laudrup sirvió a un Cubillas que esta vez no perdonó (min. 38). Pudo incluso el Castellón sentenciar instantes después, pero ni Cristian ni el propio Cubigol, que remató al larguero, acertaron en una doble ocasión.

Tras el descanso, un compacto Castellón se encargó más de mantener su portería a cero que de atacar para que llegara el deseado gol de la tranquilidad. Lo más preocupante, que el equipo pareció acabar en reserva de gasolina. Vistos los precedentes de los últimos años, cuando se llegó muy justo al play-off de ascenso, habrá que cruzar los dedos para que no se repita el mismo guión.

También hay que dejar bien claro que quien espere ver esta temporada a los globetrotters vestidos de albinegro, puede esperar sentado. Quien quiera ver a un conjunto comprometido que busca con ahínco devolver al Castellón a categorías más dignas para este club, Castalia es su sitio.