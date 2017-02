El Castellón se muestra infalible con su mejor arma: el balón parado

La estrategia es muy importante tanto en defensa como en ataque. Tenemos que estar muy pendientes porque la mayoría de los goles vienen así». Lo dijo ayer el capitán del Castellón, Guille Vázquez... y no le falta razón. El equipo albinegro ha anotado en la presente temporada un total de 43 goles. Pues bien, 19 de ellos han llegado a balón parado, por lo que el 44,19% de los tantos se han marcado de esta forma.

Guille subrayaba la importancia del balón y solo hace falta ver el historial de partidos de los albinegros para corroborarlo. Desde la primera jornada, cuando tres de los cuatro goles anotados al Rayo Ibense llegaron así, hasta la última victoria ante el Muro, donde el 2-0 se materializó gracias a un tanto de penalti y otro de falta, son muchos los partidos en los que se ha conseguido puntuar así. El propio Enrique reconocía además tras la llegada de Manu Calleja que el nuevo técnico «había cambiado sobre todo la forma de defender y atacar la estrategia», y lo cierto es que el cántabro mantiene el buen camino en este aspecto que trabajó Frank Castelló desde el principio.

Según los datos facilitados a este periódico por el entrenador de fútbol Vicente Sancho, el Castellón es además el mejor equipo del Grupo VI de Tercera División en esta estadística. Importante es la cantidad de goles marcados a balón parado —19 de los 43, con 21 marcados en jugadas de ataque y tres al contragolpe—, e importante es también como es lógico la cantidad de puntos que gracias a estos registros. En la victoria ante el Ontinyent o Villarreal C o Torre Levante, el Castellón se impuso por la mínima gracias a jugadas de estrategia.

Después de la última derrota en Alzira, donde los de Manu Calleja no pudieron marcar de ninguna de las formas posibles, el Castellón intentará recuperar su olfato en la visita este domingo del Torrevieja. Guille Vázquez reconocía también que para llevarse los tres puntos «habrá que correr mucho», al tiempo no se fía del 0-3 conseguido en el partido de la primera vuelta, pues los alicantinos han cambiado su plantilla casi por completo desde entonces: «El resultado ya fue engañoso porque no fue nada fácil y costará ganar el domingo».

El defensa pasó página también a la última derrota en el Luis Suñer Picó: «Nos toca volver a ganar y punto. Tenía que llegar algún día, era lo normal, fue en Alzira y no pasa nada, pero ahora queremos empezar una racha parecida». Siguiendo con este análisis, el benicarlando afirma que «el primer gol hizo mucho daño», al tiempo que incide en que un triunfo el domingo a las 17.00 horas puede volver a devolver la sonrisa a un vestuario que lo da todo pese a todos los pesares.

Destacar por último que Guille podría adelantar su posición ante la sanción de Clyde, pero quienes tienen más papeletas para jugar ahí son Marenyà o Guinot.