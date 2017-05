El Castellón quiere fichar al goleador Raúl González

El Castellón puede ganar gol de cara al inminente play-off de ascenso si hoy se confirma la llegada de Raúl González, el segundo máximo goleador del Grupo VI de Tercera, en el que ha anotado 18 tantos defendiendo la elástica del Orihuela. El conjunto albinegro podría ficharle a causa de la lesión de Abraham Peleteiro. Ahora bien, si no consigue firmar hoy un futbolista, expiraría el plazo para cubrir la ausencia del lateral derecho y Manu Calleja ya no dispondría de refuerzo alguno ante la UD Poblense.

La intención del club albinegro es la de firmar al delantero del Orihuela con un contrato por eliminatorias. Y es que el futbolista de 24 años maneja ofertas de superior categoría para la próxima campaña después del ejercicio 16/17 firmado en el conjunto alicantino, que por cierto también pretende seguir contando con sus servicios. De hecho, este es el último obstáculo que anoche impedía la llegada al Castellón.

Raúl González Robles, formado en la cantera del Hércules y que ha pasado por clubs como Quintanar del Rey, Yeclano o Novelda, tiene contrato con el Orihuela hasta el próximo 15 de junio y pretende que su club le deje libre para poder estampar su firma con el Castellón. El futbolista puede actuar tanto de delantero centro como de mediapunta y el entrenador Manu Calleja considera que sería un complemento ideal para la referencia Esaú.

NO ES LA ÚNICA OPCIÓN // El Castellón también ha contactado con otros delanteros con el objetivo de apuntalar el ataque en la promoción de ascenso. ¿Recuerdan a Antonio Martínez? Sí, el delantero que defendió la elástica albinegra la pasada Liga y que falló el penalti que hubiera significado el ascenso. Pues bien, el club contactó con él el domingo. El futbolista dio el sí quiero y en caso de que no se pueda concretar la llegada de su compañero Raúl no se puede descartar su vuelta.