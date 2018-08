El Castellón, sin goles ni tampoco ocasiones frente al Almazora (0-0)

El Castellón no pasó del empate, sin goles además, frente al Almazora (0-0), equipo con el que compartía el grupo VI de Tercera hasta hace bien poco pero del que ahora le separan un par de categorías. En esta época del año, los resultados no importan, pero es que las sensaciones tampoco fueron las mejores en una tarde casi insoportable en lo meteorológico y que terminó siendo tediosa para el millar de espectadores que aparcó sus quehaceres vacacionales para dejarse caer por el José Manuel Pesudo.

Los orelluts no fueron incapaces de marcar a un adversario que, además, está más verde desde el punto de vista de su preparación, sino que tampoco le generó situaciones de verdadero peligro. Baste decir que al margen del remate al poste de Máyor en una acción a la postre invalidada, la mejor oportunidad estuvo en las botas de Pulga: el presidente-jugador, que reforzó provisionalmente a los de Juanjo Edo, acarició el mismo palo, aunque cuando el partido arrancaba.

A tres semanas del estreno liguero, Sergi Escobar tiene que hacer funcionar mucho mejor a un equipo que registra ya 14 fichajes y que dista ahora de ser una máquina perfectamente engrasada, con los futbolistas aún conociéndose y generando esos automatismo que en la temporada, domingo tras domingo, deben convertir al Castellón en ese candidato a los play-off que todos le presuponen, a tenor de la inversión al albur del músculo financiero del grupo de José Miguel Garrido.

El derbi entre hermanos permitió ver las primeras evoluciones de José Carlos, el último en incorporarse, aunque el onubense tendrá un plan específico de puesta a punto. El ucraniano Oliynyk volvió a hacer méritos para quedarse definitivamente, protagonizando los momentos más incisivos de los de Escobar en el primer tiempo. Por lo demás, un ensayo que debe tomarse como necesario en la puesta a punto, si bien el arranque de la competición ya no está tan lejano...

FICHA TÉCNICA

Almazora: Rubén; Moliner, Lalo, Robert, Sifre; Adrián, Diego, Pulga, Breto; Tali; y Enric. También jugaron: Dani (portero), Jonathan, Borre, Blay, Blázquez, Mateos, Aarón, Joel, Montes y Borja.

Castellón: Álvaro Campos; Oliynyk; Regalón, Satrústegui, Aarón; Kilian, Castells, Caballero, Juanjo; Hicham y Cubillas.También jugaron: Nahúm (portero), Verdú, Máyor, Theo, Delgado, Gálvez, Acevedo, José Carlos, Molina, Cabedo y Cristóbal.

Árbitro: Sánchez Agramunt.

Tarjetas: Breto (Almazora).

Campo: José Manuel Pesudo.

Espectadores: 1.000.