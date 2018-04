El Castellón sucumbe ante el potente Gran Canaria

El BM Castellón cosechó una nueva derrota en su visita a la pista del Rocasa Gran Canaria (36-24), que con la victoria ante el equipo que dirige Vicent Sos se sitúa líder en solitario de la Liga Iberdrola con dos puntos de ventaja sobre el Bera Bera y el Atlético Guardés, y un partido más.

Las Guerreras de la Plana no tuvieron ninguna opción en el partido adelantado de la 21ª jornada debido a que las canarias juegan competición europea el domingo. No obstante, en el arranque de la segunda mitad llegaron a situarse a cinco goles (25-20), pero no pudieron aguantar.