Castigo extremo para Escribá

La negativa racha de lesiones que ha sufrido el Villarreal en las dos primeras jornadas no tiene parangón en la Liga española. Fran Escribá, como en la anterior, ha sufrido un durísimo castigo en este inicio de temporada, en el que no ha podido contar por diversos problemas físicos con hasta 10 jugadores de los 23 que poseen dorsal de la primera plantilla del Submarino. Por ahí pasa el principal problema de un equipo que no acaba de arrancar. Aunque el técnico inició la pretemporada sabiendo que no podría disponer para el comienzo oficial de la temporada con Asenjo, Cheryshev ni el capitán Bruno, poco a poco fueron sumándose más contratiempos. Algunos aún en pretemporada —por orden, Jaume Costa, el único recuperado, Adrián Marín, Mario, Roberto Soriano o Bonera—; otros han ido cayendo ya en pleno inicio de Liga: Víctor Ruiz, Rukavina y el caso más grave, Andrés.

Ningún otro equipo de Primera se acerca, por asomo, a las catastróficas cifras de bajas por lesión que lucen en la lista de la enfermería grogueta. El Villarreal casi dobla al siguiente club más damnificado por los problemas físicos, un Espanyol que suma seis ausencias en este inicio de competición, las de larga duración de Óscar Duarte y Jairo, y las más leves de Víctor Sánchez, Álvaro Vázquez, Javi López y Adri.

Más o menos en esos términos más normales se mueven equipos como el Leganés o el último rival del Submarino, la Real Sociedad, con cinco bajas cada uno. Eibar, Getafe y Málaga se han visto privados de cuatro jugadores cada uno en las dos primeras jornadas de la Liga española. En el otro extremo, Atlético de Madrid (Nico Gaitán), Betis (Boudebouz), Levante (Roger Martí) y Deportivo (Carlos Gil) pueden cruzar los dedos, ya que a estas alturas solo lamentan una ausencia por lesión en el trabajo del día a día.

SIN SEIS TITULARES / El problema del Villarreal —que espera ir vaciando, tras el parón liguero, la nómina de bajas— se agrava cuando uno se detiene a observar la lista de lesionados, que contempla hasta a seis hombres que serían potenciales titulares para Fran Escribá en condiciones normales. Empezando por Sergio Asenjo, continuando con Mario y pasando por el cerebro del equipo, Bruno, sin olvidar a Víctor Ruiz —el que tiene más opciones de estar en el reinicio de Liga ante el Betis, en el Estadio de la Cerámica—, Roberto Soriano o Cheryshev, el Submarino se ha visto privado de más del 50% de su equipo de gala en este tortuoso inicio de temporada.