Castillejo: "Intentaremos que el Valencia lo pase mal contra el Villarreal"

Samu Castillejo ha analizado la actualidad del Villarreal tras el empate en Riazor. El centrocampista tiene la vista puesta en el próximo encuentro del conjunto amarillo frente al Valencia, el sábado en el Madrigal a partir de las 20.45 horas.

Así vio el partido ante el Deportivo: "Teníamos mucho balón por dentro, pero sin apenas hacer daño al rival. El Deportivo se defendía bien, pero nos costó profundizar".

Sed de victorias: "Tenemos muchas ganas de conseguir el primer triunfo del 2017. Sumar de tres en tres te permite estar ahí arriba. Es un derbi y seguro que se verá un gran partido. El Valencia viene de ganar y nosotros intentaremos que lo pasen mal para que se queden los tres puntos en casa".

Así ve al Valencia: "El Valencia está en una situación complicada, pero tiene jugadores muy buenos como Parejo, Munir, Santi Mina… Tiene nivel y tarde o temprano tienen que demostrarlo".

Posibilidades del Villarreal: "Hemos jugador contra rivales muy buenos. Ante el Barça nos quedamos cerca de una victoria y ahora queremos ganar este derbi ante el Valencia".

Dificultad del cuarto puesto: "Cada año la Liga es más competitiva. Hay muy buenos equipos y fuera de casa es difícil puntuar".

Momento personal: "Me encuentro bien. Me lesioné en mi mejor momento y estuve un mes parado. No es fácil volver después de una lesión muscular, pero me encuentro cada vez mejor. Poco a poco espero volver al nivel que estaba antes de lesionarme".

Ausencias: "Las bajas te hacen perder nivel ofensivo. Teníamos jugadores importantes lesionados, pero estamos recuperando efectivos".