Cheryshev: "Estoy en mi mejor momento desde hace tiempo"

"Estoy en mi mejor momento desde hace tiempo". Así habla Denis Cheryshev, que ha recuperado el protagonismo en el Villarreal CF con Javier Calleja y exprime, así, sus opciones de estar en su Mundial 2018, en Rusia, su país de origen y el que defiende futbolísticamente. El extremo ha disputado en los últimos tres compromisos ligueros de los amarillos, con una participación creciente, tras sus titulares frente al Sevilla en el Pizjuán y en la victoria del martes, en La Cerámica, ante el Leganés.

Un buen momento que le llega tras mucho tiempo sin jugar, sin contar en las alineaciones. "Estoy contento por la situación actual", esgrime. "Es el mejor momento desde hace tiempo", refuerza. Cheryshev añade que "puede que sea mi mejor momento, pero espero estar mejor». «He trabajado mucho para estar bien y quiero demostrarlo", enfatizó.

SUPO ADAPTARSE // Cuestionado por el periodo en el que no jugaba, Denis sostiene que "cuando no juegas, debes adaptarte a la situación". "Debes adaptarte a todo lo que venga, saber afrontar [los momentos] cuando juegas y cuando no de la misma manera", subraya. Ahora solo quiere "ayudar al equipo hasta el final y, con ello, lograr el objetivo" de una nueva clasificación para la Europa League.

Un cambio que viene dado por su trabajo y por el cambio de sistema, un 4-2-3-1 en detrimento del 4-4-2 en rombo que le viene mucho mejor a su juego. "Al final tenemos que adaptarnos al sistema que elija el entrenador, aunque es verdad que estamos haciendo las cosas bien y estamos cómodos con este sistema, yo soy uno de ellos", rubrica Chery.

En la última convocatoria de selecciones (finales de marzo), el futbolista del Villarreal no participó en el amistoso frente a Brasil (0-3), disputando ocho minutos en una nueva derrota de Rusia, esta vez ante Francia (1-3).