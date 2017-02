Cheryshev quiere recuperar su mejor versión

El centrocampista hispano-ruso del Villarreal CF, Denis Cheryshev, regresó a los terrenos de juego el pasado domingo en el partido ante el Sevilla FC. El '7' amarillo no jugaba desde el partido de ida de la ronda de dieciseisavos de final de la Copa del Rey ante el CD Toledo en el Salto del Caballo. Cheryshev no podía ocultar su satisfacción y asegura que quiere ofrecer su mejor versión a los aficionados 'groguets': "Me siento muy querido por la afición y lo único que quiero es hacerles disfrutar y mostrar mi mejor versión. Estoy poniendo todo de mi parte para que así sea".

Además, Cheryshev también analizó la actualidad amarilla, ya que el Villarreal CF disputará tres partidos en un periodo siete días (Málaga CF, AS Roma y Real Sociedad): "Viene una etapa de partidos muy importantes que pueden marcar la temporada". Sin embargo, el jugador sabe que tienen que ir partido a partido: "Ahora solo hay que centrarse en el Málaga".