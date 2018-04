Cheryshev tiene un motivo para marcar

El centrocampista ruso del Villarreal, Denis Cheryshev, visitó la Casa Ronald McDonald de València, ubicada junto al Hospital La Fe, para compartir una tarde con las familias que están allí instaladas. Un gesto que logró sacar las sonrisas más escondidas en los pequeños. La casa busca convertirse en un «hogar fuera del hogar» para todos aquellos niños de fuera de València que se someten a tratamientos en los hospitales de la ciudad.

El 7 del Villarreal regaló camisetas firmadas, una serie de productos oficiales, alegría y recuerdos de un momento que seguro perdurará en sus retinas durante mucho tiempo. Además, las familias pudieron preguntarle todas sus inquietudes en una entrevista muy especial y divertida. Cabe recordar que la pasada temporada, Soldado —que hoy defiende los intereses del Fenerbahçe de Turquía—, ya visitó la casa Ronald McDonald como jugador del Villarreal.

La Fundación Infantil Ronald McDonald tiene un objetivo primordial desde que se instaló en 1997 en España: construir y mantener unos hogares ubicados cerca de los mejores hospitales pediátricos del país.

Una dedicatoria especial

Curiosamente, dentro de muy pocas semanas, la Casa Ronald McDonald de València cumplirá cinco años de existencia. Para celebrarlo, Denis Cheryshev hizo una promesa. Cuando marque su próximo gol lo celebrará con la palma de su mano abierto señalado un cinco con sus dedos. Precioso gesto.

El futbolista no ocultó que le afectó personalmente esta visita: «Hacen una labor espectacular. Me voy triste por una parte porque me gustaría colaborar más con ellos, pero feliz porque veo que no están solos. Me quedo con lo positivo». El internacional ruso, que no está teniendo demasiado protagonismo en el equipo recientemente, ya tiene un motivo más para volver a brillar con el Submarino.