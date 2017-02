«Claramente no es penalti, la jugada nos ha matado»

Indignación, esa es la palabra. En la totalidad del seno del Villarreal CF no se daba crédito anoche a la forma en la que el Submarino perdió ante el Real Madrid, después de tener una ventaja de 2-0 en el marcador. La señalización de un penalti que para nadie en el bando groguet existió, y que significó el 2-2, provocó la repulsa amarilla.

El primero en dar un paso al frente fue Fernando Roig, el presidente del Villarreal CF, se mostró crítico con el árbitro, Gil Manzano, por sancionar con penalti una supuesta mano dentro del área a Bruno, en una acción de rebote e involuntaria.

«Claramente tampoco le pega en la mano. Viene de un rechace de un compañero. No va al balón. Es un rebote. Ha habido creo una parecida en el otro área que no ha sido penalti. No sé si es por el contraste del color amarillo al blanco y no se ha pitado. Ahí se nos ha matado el partido», dijo.

«No hay que hablar tanto de la polémica y rearbitrar, sino aclararse si el rebote es penalti o no», analizó en declaraciones a Movistar Plus, donde fue tajante: «Yo creo que no es penalti, claramente».

Además, Roig relativizó los méritos del Real Madrid y su reacción en el partido. «Seguro que toda la prensa hablará del Madrid y tal, y de su gran reacción... y no se hablará de que iba 2-0 perdiendo y que empata de un injusto penalti», comentó, recalcando que «ese penalti nos ha matado». «Si eso es la gran reacción, pues nosotros pobrecitos nos quedaremos aquí para jugar con Osasuna», subrayó.

sobre la expulsión a escribá / El presidente amarillo también criticó la expulsión de Fran Escribá, por protestar el penalti. «Me gustaría saber si también expulsan a otros entrenadores con más peso cuando protestan de la misma forma por la que han echado a Escribá. Porque nuestro entrenador ni ha insultado, ni ha dicho nada, simplemente ha protestado que los rebotes no son penaltis. No era necesario expulsar a Fran Escribá. Tenemos que ver si juzgamos igual a todos», señaló.

Al respecto de la actuación arbitral, el capitán Bruno Soriano defendió que no fue penalti su acción: «Se verá claro en televisión que no puedo hacer nada y aunque rebotó en el brazo, no podía apartarme. Es clarísimo que no es penalti», explicó.