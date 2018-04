El club no podrá fichar por el lesionado Luismi

MERCADO 3 Sergi Escobar advirtió el lunes en su comparecencia en el programa La Tribuna, de Televisión de Castellón Mediterráneo, que el CD Castellón no podrá utilizar la lesión de gravedad de Luismi Ruiz, que fue operado recientemente de ligamentos, para realizar una incorporación con vistas al play-off de un jugador sub-23. El motivo es que la fecha en la que se registró la lesión del ondense estaba dentro del plazo de fichajes en el mercado de enero, por lo que al no ser posterior no se podrá utilizar dicha vacante. Además, las fichas de mayores de sub-23 están ocupadas. R. D.