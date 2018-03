El colista exige al Barça antes de la Champions

El Barcelona se juega el miércoles continuar en la Champions (espera hacer bueno, en el Camp Nou, el 1-1 de la ida frente al Chelsea), pero este sábado (20.45 horas) visita al colista Málaga. Un partido a priori para hacer pruebas, que invita a unas rotaciones destacadas..., aunque Ernesto Valverde lo descarta.

El extremeño insiste en la necesidad de tomarse en serio este compromiso: «No me lo planteo como un banco de pruebas -apuntó el técnico-; me lo planteo como un partido para ganar: no quiero que nadie lo vea como una prueba, porque sería un error».

Además, Valverde subrayó que a diferencia de lo que ocurrió en la visita al Eibar, tendrán más descanso antes de recibir al Chelsea. «En aquel caso fue de sábado a martes y ahora, de sábado a miércoles, así que tendremos un día más de margen», dijo, dejando entrever que los titulares también jugarán en La Rosaleda.

En su línea de mantener la competitividad del equipo, Valverde recordó el tropiezo en Las Palmas. «Nos tiene que servir de acicate para jugar ante un rival que ya nos ganó el año pasado», recalcó el preparador culé, que cuenta con la baja de Andrés Iniesta (entra Aleix Vidal), habiendo dejado, fuera de la convocatoria, a Yerry Mina, pese a los problemas de rodilla de Gerard Piqué.

ARTHUR, EN LA ÓRBITA // Cuestionado por Arthur, el centrocampista brasileño del Gremio de Porto Alegre que el Barça está a punto de firmar, Valverde se mostró precavido. «¿Que si me encaja? Sé quién es el jugador, pero está en otro equipo y sería absurdo pronunciarme, más allá de decir que es un buen jugador», cerró.

Sobre el transcurso de la Liga, Valverde avisó de que el Atlético (a ocho puntos de ventaja) no dará por perdido el título. «Nadie se retira de la competición y nadie lo da por perdido hasta que sucede; la misma distancia tiene el Málaga con la salvación y van a apurar al máximo sus opciones porque, además, es su obligación», contextualizó Valverde.

El extremeño no está preocupado por la capacidad de su equipo a la hora de crear peligro: «Somos uno de los mejores equipos del mundo en el juego de posición y tenemos a algunos de los mejores del mundo en esa faceta». Ni tampoco por la capacidad goleadora de la gente de segunda línea: «Es cierto que Paulinho no está marcando últimamente, pero hizo muchos goles al principio y, en cambio, Coutinho está llegando y creando peligro». «Parece que me tengo que preocupar por muchas cosas, pero yo creo que no estamos tan mal», expuso.

Sobre la situación de Piqué, Valverde es optimista. «Si no pudiera entrenar, sería mal síntoma, aunque no tenemos ningún problema con él: está ya prácticamente recuperado, era una lesión molesta pero leve», refrendó.