¿Cómo está el Castellón para iniciar la fase de ascenso a Segunda B?

El CD Castellón ha cambiado de hábitos en la víspera del arranque de la fase de ascenso a Segunda B, pues ha recuperado el entrenamiento de los viernes. A la conclusión del mismo, Manu Calleja ha ofrecido una rueda de prensa, donde ha apuntado las sensaciones del vestuario a poco de iniciar la eliminatoria frente al Poblense (domingo, en Castalia, a las 18.00 horas), primera de las tres a superar en su camino de vuelta a la categoría de bronce.

¿Cómo llegan? "Con el trabajo del cuerpo técnico y los fisios se ha conseguido lo primordial: competencia en el once y que lleguen en óptimas condiciones al primer partido. Los chicos están con muchas ganas e, incluso, tuvimos que parar ayer [jueves] el entrenamiento por exceso de intensidad. Están metidos, más aliviados y descargados, con ganas de competir".

Pruden: "Veremos como evoluciona. Él es un futbolista que ha estado aquí y conoce la casa, pero no me conoce a a mí y a los compañeros, aunque tiene unas condiciones muy buenas".

Once: "No lo tengo definido. Tengo tres dudas: en el medio, las bandas y arriba. Seguramente haré la alineación el domingo por la mañana. Tengo que volver a pensarlo todo; he visto cinco partidos del rival, pero veré a otro en profundidad".

¿Qué prefiere, marcar o no encajar? "La portería a cero, esa es la prioridad, Hay que empatar un partido y ganar otro. Ellos tienen buenas cosas, nos van a hacer sufrir, aquí y más aún en su casa".

La comparación: "Por la idea de fútbol que tiene y como se mueve, por sus conceptos y debilidad a parón parado, el Poblense se asemeja al Villarreal C".