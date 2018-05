Conclusiones del final de curso... o casi

jdelaossa@epmediterraneo.com

Se acerca el final de curso, algunos todavía con todo por jugarse; otros, en cambio, con el futuro bien definido. Toca hacer un balance, concluyente para unos cuantos, un examen parcial para otros tantos.

Cd castellón // El Castellón se jugará el ascenso en tres eliminatorias, tras su segundo puesto. Ni es para tirar cohetes, pero tampoco es un drama, con un camino despejado, a priori, de los campeones que no suban a la primera y, en un amplísimo porcentaje, de segundos de grupo. Además, Castalia dictará sentencia en las -esperemos- tres eliminatorias. Debe ser un factor diferencial, como el futbolista que venga por el lesionado William, porque la plantilla no está sobrada ni de efectivos, ni de determinados recursos y variantes.

VILLARREAL CF // Diecinueve temporadas en Primera División, 16 apariciones en competiciones europeas (la de la próxima temporada será la quinta consecutiva)... En Riazor, los amarillos reivindicaban este palmarés, al que tal vez no se le da la suficiente valoración, porque clubs con presupuestos similares (Athletic, Celta, Real Sociedad...) disputan competiciones europeas un año sí y varios no. La regularidad también debería tener premio, sobre todo en un ejercicio más movido que de costumbre, con el madrugador cambio en el banquillo, la temporada en blanco de Bruno, la irrechazable venta del máximo goleador en mitad de la campaña y, cómo no, los efectos nocivos del caso Semedo. Al final, el quinto puesto tiene que ser ponderado como toca, porque Barcelona, Real Madrid y Atlético están en otro nivel, lo que reduce el margen para estar más arriba de ese puesto y, en consonancia, acceder a la Champions. La Europa League no es un premio de consolación.

TAU CASTELLÓ // Se nos ha hecho corta su primera experiencia en la fase de ascenso a la ACB. Los azulejeros han debido luchar contra las lesiones y contra otras injusticias -la negativa de la federación española a autorizar un recambio para Edu Gatell, lesionado de larga duración-, pero han plantado cara a un rival con un presupuesto netamente superior. Puede que aún no a corto plazo, pero los castellonenses avanzan con paso firme, mejorando resultados de temporada en temporada, con lo que jugar en la élite, una quimera no hace muchos años, ahora es un sueño alcanzable. Claro está, dependerá mucho la respuesta de la afición provincial, que también deberá dar un paso al frente y respaldar al equipo -como lo ha hecho este fin de semana en el Ciutat de Castelló-, si quiere ver y disfrutar de baloncesto de altura.

PENYAGOLOSA TRAILS // Ha sido el mejor ejemplo de que la provincia puede acoger grandes eventos deportivos (no en vano, ha sido Campeonato del Mundo de Trail) que, a la postre, conllevan un importante retorno en lo económico, como lo es el maratón de carácter internacional, el paso de La Vuelta o los Campeonatos de España en ciclismo. Y si encima tenemos una campeona como Laia Cañes (medalla de plata), pues miel sobre hojuelas.