Cristian Herrera sale... y entra en erupción

Sergi Escobar no deja de sorprender con sus alineaciones. Esta vez, le tocó a Cristian Herrera sentarse a su lado desde el inicio, pero lo sacó en el minuto 61. Su primera intervención, balón perdido por un resbalón, estuvo en la génesis del empate del Tropezón. Si el gerundense salió con rabia, más aún con esta acción. Poco podía imaginar, entonces, que sería el héroe de la tarde, con su hat-trick, cuyo premio, llevarse uno de los balones del partido firmado por sus compañeros, recibirá hoy.

«He hablado con Eliseo [el jefe de los utilleros] para ver si me podían dar un balón, porque quiero recordar este partido: con el cariño que me ha dado todo el mundo, este partido lo voy a recordar siempre», dijo el de Santa Coloma de Farners.

No se esperaba la suplencia. «A un jugador le gusta estar en el partido, no en el banquillo ni en la grada», admitió. «Me lo tengo que tomar bien, somos una plantilla amplia», incidió. «No puedo pedir más, estoy muy contento por mi primer hat-trick de la temporada, aunque la verdad es que hacía mucho tiempo que no marcaba tres goles en un mismo partido, me ayudará a tener más confianza en los próximos partidos, porque en las semanas atrás me costaba más marcar», reseñó el jugador que llegó en enero.

Respecto al encuentro, a Cristian no le sorprendió el planteamiento taniego: «Teníamos claro que iban a venir a esperar a ver qué pasaba, pero nosotros hemos salido a ganar». «Hemos sabido sufrir en los minutos buenos que ellos han tenido, pero es que esto es un play-off y hay que sudar para ganar», aseveró el atacante, que sentenció: «Somos justos vencedores».