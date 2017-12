Cristiano, el antídoto para los problemas de Zidane

La receta de Zinedine Zidane para que el Madrid salga del pozo y recupere el gol tiene un nombre: Cristiano Ronaldo. Poco le importa al técnico francés la casi nula producción goleadora del jugador portugués en la Liga, con dos tantos en diez partidos. Su fe en el siete blanco es absoluta. "Falta mucho todavía, seis meses que son muy largos y cuidado con Cristiano", afirma 'Zizou' antes de encarar el último partido de la fase de grupos de la Champions ante el Borussia , en el Bernabéu (20.45 h. beIN Sport), con la clasificación como segundo asegurada.

Con una fe inquebrantable y una seguridad en que todo va a mejorar, Zidane vuelve a ponerse en manos de Cristiano. El técnico está convencido de que los males de su equipo pasan únicamente por la falta de gol. Es decir, que no se trata de problema generado por la falta de fútbol o que alguno de sus jugadores más relevantes pasen por un mal momento.

Respuesta a Marcelino

Tampoco cree que la plantilla de esta temporada sea peor que la de la pasada. Una opinión que sí comparte Marcelino, técnico del Valencia y que ha molestado a Zidane. "Cada uno puede opinar y decir lo que quiera. Como yo mañana si tengo que hablar. Me da igual lo que digan. No me importa", ha apuntando el técnico francés. Después de eso le ha tocado repetir eso de que está feliz con lo que tiene, pese a que todo apunta a que el club blanco fichará en enero a un delantero, pese a que Zidane su suelta prenda sobre ese asunto y mantiene que no vendrá nadie.

El Real Madrid se une al dolor de su familia y muestra sus condolencias por su fallecimiento.#RealMadrid https://t.co/ARHRzsWQGj — Real Madrid C.F. (@realmadrid) 5 de diciembre de 2017

"El problema es el de siempre y me repito mucho. Me canso de decir lo mismo cada tres días. Veo bien al equipo, pero tenemos que meter más goles. Por eso estamos a ocho puntos del líder, pero cuando la situación no es buena estoy tranquilo porque sé que antes o después las cosas van a cambiar. La gente se olvida de lo que hemos hecho y los que no son del Madrid pueden opinar. Como entrenador la situación no es la mejor, pero no podemos tirar todo. Vamos a mejorar y al final vamos a estar ahí", ha manifestado Zidane.

Más respeto para Cristiano

El técnico ha apuntado que en los entrenamientos se trabaja esa falta de pegada que ha abandonado al equipo. Zidane no ha puesto el foco en Benzema para superar esa carencia, sino en Cristiano. "Es tan grande que cuando no le salen las cosas es normal que la gente opine de él. Merece más respeto. La gente que quiere a Cristiano y al club saben lo que está haciendo. Hace poco tiempo, el año pasado, hizo una temporada fenomenal. Estamos a mitad de camino", ha afirmado el entrenador del Madrid.

Cristiano lleva ocho goles en cinco partidos de Champions, mientras que en Liga se ha quedado anclado en esos dos tantos en la decena de partidos que ha disputado. El jueves aspira aspira a lograr su quinto 'Balón de Oro'.