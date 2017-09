Cristiano le dijo a la jueza que le gustaría "volver a Inglaterra"

Cristiano Ronaldo confirmó su deseo de volver a Inglaterra en su declaración ante la jueza el pasado 31 de julio. Así se recoge en un vídeo en el que se puede ver el tenso diálogo entre el jugador portugués y la magistrada. “No he tenido nunca problemas en Inglaterra. Por eso me gustaría volver”, afirmó Cristiano.

Varios días después de que el diario portugués ‘A Bola’ publicara que Cristiano se iba del Madrid por sentirse maltratado tras la denuncia de la Fiscalía por defraudar 14,7 millones de euros, el jugador confirmó su deseo de regresar a ‘La Premier’ a la magistrada Mónica Gómez Ferrer.

En el vídeo que ha ofrecido el diario portugués “Correio da Manha”, Cristiano insiste en que siempre ha pagado. “Así se lo digo siempre a mis asesores porque la verdad siempre se sabe”, explica el jugador del Madrid. Ronaldo conocía la denuncia por cuatro delitos fiscales con respecto a los ejercicios tributarios del 2011, 2012, 2013 y 2014, pero también argumenta que la declaración de esos ejercicios fiscales era correcta.

Sexto curso de escolaridad

“No entiendo mucho de esto. Yo solo tengo sexto curso de escolaridad. Solo sé jugar al fútbol. Dejarme concentrarme en el fútbol”, prosiguió Ronaldo. Después de que la jueza le preguntara sobre las sociedades interpuestas que gestionaban los derechos de imagen del jugador portugués y de que Cristiano reiterara varias veces que “siempre tributé correctamente, según la ley”.

Ronaldo le llega a decir a la jueza: “Señoría, míreme a los ojos. Yo siempre, yo nunca... oculté nada. Esto es ridículo. No me lo creo que si yo me llamase Antonio Pérez no hubiese pasado esto. Yo nunca oculté nada”, a lo que la magistrada responde: “Déjeme hablar. Si se llamara así, hubiera pasado lo mismo".

Cristiano despide a sus abogados

Cristiano ha tomado la decisión de despedir a sus abogados después de que la jueza del Juzgado de Pozuelo decidiera imputar a los colaboradores del jugador portugués, según publica 'El Mundo'. Así se lo habría comunicado al bufete Baker & McKenzie, que no seguirá asesorando al jugador del Madrid en el proceso abierto contra por los delitos que se la achacan. La jueza citó a Jorge Mendes, representante del portugués y a los abogados del jugador, Carlos Osorio y a Luis Correia, asesor de imagen del futbolista portugués.

Mientras, Cristóbal Montoro se ha referido al proceso en el que está inmerso Ronaldo y ha defendido que las personas que generan más actividad sean más examinadas. “Nadie es un delincuente hasta que no lo diga una sentencia. Las actividades deportivas deben ser ejemplares para toda la sociedad. Deben ser especialmente escrupulosos en sus cumplimientos y obligaciones por repercusión social, ha afirmado el ministro de Hacienda.