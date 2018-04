Cubillas: "Vamos a ascender sí o sí, en una o en tres eliminatorias"

Dos empates ante los dos últimos clasificados —Borriol y Recambios Colón— y en Castalia han encendido la luz de alarma en el seno del CD Castellón, en especial por la sensación de nerviosismo y bloqueo mental que transmitió el equipo desde el rectángulo de juego. Pese a ello, los de la capital de la Plana sigue dependiendo de sí mismos para terminar la fase regular como campeones y, así, tener la opción de ascender en el play-off disputando solo una eliminatoria.

Nadie en el seno de Castalia esconde que no están en el mejor momento, pero es hora de sacar la casta y dar un paso al frente, ya que el Castellón debe, sí o sí, aspirar a terminar como campeón de grupo. Uno de los jugadores con más experiencia en la plantilla, incluso en categorías superiores, es David Cubillas, quien no oculta que «estamos atravesando un bache, sí, pero es mejor que llegue ahora que no en el play-off».

Para el ariete castellonense, el problema es «más mental que de juego». «Debemos tranquilizarnos, porque parece que ahora se nos haya nublado la vista de cara al gol. En el vestuario lo hemos hablado y tenemos claro que haber llegado hasta aquí con lo mal que estábamos tiene mucho mérito», explicó ayer a Mediterráneo el segundo máximo goleador del grupo VI, con 19 goles.

Para Cubigol, todo pasa por «no pensar más allá que en el encuentro de La Nucía». «Necesitamos quitarnos esa presión de los últimos partidos, porque tengo claro que volveremos a jugar como antes y seremos campeones», enfatizó el delantero orellut.

ASCENDER, SÍ O SÍ // Es más, Cubillas tiene claro que el equipo debe subir, «como sea». «Vamos a ascender sí o sí, en una o en tres eliminatorias. Evidentemente, nosotros queremos ser campeones y lograr el objetivo con solo un emparejamiento, pero si deben ser tres lo daremos todo por conseguirlo. No podemos dejar a una afición como la nuestra y a un club como el Castellón otro año en Tercera División», arguyó.

Como jugador con experiencia en categorías superiores, el ‘9’ albinegro es uno de los que lleva la voz cantante en el vestuario: «Los que más tiempo llevamos ayudamos a los más jóvenes a que sepan soportar situaciones como las que se viven en Castalia. Jugar ante 10.000 personas debe ser un privilegio, no una losa», concluyó el Pichichi castellonense.