Dani García quiere reestrenarse en Murcia con un triunfo vital

He encontrado al equipo muy bien en cuanto a ganas, concentración y en cuanto a los que es el querer. Todo el mundo muy predispuesto, aunque eso sí, faltos de ritmo y de intensidad”. Esas fueron las primeras palabras en rueda de prensa del “nuevo” técnico placentino Dani García, justo antes del partido ante el Real Murcia Baloncesto (19:00 horas), en que supone el regreso de nuevo al Plasencia tras 12 años.

El cántabro se mostró muy dicharachero y, fiel a su estilo fue un torrente a la hora de responder a las preguntas, definiendo así mismo las carencias que desde la distancia había observado en el Plasencia: «he visto que el equipo se diluía como azucarillo en los finales de partido. Demasiado minutaje en algunos jugadores. Para lo que a mi me gusta, no tenía muchas variedades tácticas». Buscará primordialmente «tener una disciplina táctica, que atrás seamos muy intensos, aguerridos. Nuestro primer objetivo será bajar de los 77 puntos que encajamos de media, a menos de 70, porque tenemos equipo para anotar más de esa cifra. Así si escomo podemos competir».

Del rival considera que «es ligeramente favorito, por aquello de jugar en casa, pero tenemos que ir a competir al 100%» aunque reconoce que «no llegamos en las condiciones que yo quisiera, cuatro entrenamientos son pocos. Podemos suplir esa falta de acople con las ganas que tenemos todos de ganar, y más fuera de casa. Es una final. Murcia le ganó al ‘gallo’ de la liga como es el Granada. Hay dos jugadores claves, Jasen y Matagrano, el 60% de los tiros los hacen entre ellos. No podemos dejarles que salgan en tromba. Habrá que estar también encima de Jorge Lledó».

No quiere hacer cálculos para la salvación: «Tenemos que ganar todo lo posible, también dependemos de lo que hagan los rivales. Nuestro calendario no es malo. Me preocupa que los de arriba, ya estando clasificados tengan menos tensión que los que juegan por no descender». Cree García que Michael Mendes -prácticamente inédito con Díaz- puede aportar cosas al equipo. «Atrás nos puede dar intensidad y rebote por su físico. En ataque no le he visto demasiados destellos.Tácticamente está un poco perdido, pero habrá que encauzarle». Dijo que necesitará a todos implicados. «El que esté lesionado o medio tocado tendrá que morir en el intento. Son seis finales». Dani García fue el entrenador que hizo debutar en LEB a Pablo Bayle, por lo que le conoce a la perfección. «Para mi va a ser un jugador importante».

También tuvo palabras para el americanoDylan Postón, que se marchó enfadado el último partido «Le veo implicado. Hemos trabajado algún movimiento para él, para que aproveche su buena mano, era algo que no había, aunque tiene que jugar más organizado en el trabajo en equipo».

Con tan sólo cuatro días parece ha entrado un tsumani. Un Dani García en estado puro que llega ilusionado y que ha cambiado la manera de entrenar y de trabajar. Ahora sólo falta que los resultados acompañen.