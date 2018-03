Darío: «El Mestalla seguro que no nos ganará en motivación»

Darío Poveda tiene ganas de derbi. Después del reciente empate contra el líder Mallorca, el Villarreal B quiere seguir en la lucha por la primera plaza este sábado ante el filial valencianista: «El equipo está fuerte, tenemos un nivel de confianza increíble».

Sobre el derbi entre filiales, el futbolista tiene claro que «el Mestalla no ganará en motivación. Cuando juegan Villarreal y Valencia sobran las palabras para definir el partido». El alicantino explica a su vez cómo llevarse los tres puntos de Paterna: «Tenemos que ser fieles a nuestro estilo y aprovechar las ocasiones, no como contra el Mallorca».

Y es que el jugador de 21 años, pese a que marcó un golazo, tiene una espinita clavada por el último encuentro: «El empate nos supo a poco porque fuimos mejores y con más fortuna podríamos haber acabado 3-1 ó 4-1». Pese a que el Mallorca mantiene la distancia de ocho puntos, Darío Poveda no pierde de vista el liderato: «Por qué no vamos a luchar por la primera plaza. Somos ambiciosos y siempre queremos más».

Sobre su situación personal y su nueva posición, afirma: «Me encuentro bien, y aunque siempre he jugado de 9, me he adaptado mejor de lo que creía a la segunda línea. No es lo mismo que jugar en tu posición de siempre, pero lo que quiero es jugar».