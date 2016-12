David Cruz destituye a Frank Castelló

Frank Castelló ha sido destituido como entrenador del CD Castellón. El técnico de ha comido los turrones pero no ha logrado empezar el 2017 en el banquillo de Castalia. La relación entre Castelló y David Cruz está totalmente rota y no se dirigían la palabra desde hace incluso meses. Solo los resultados dilataron una destitución que estaba decidida desde hace semanas y que se ha hecho oficial un 31 de diciembre con el equipo de vacaciones.

Ayer, por fin, Cruz hizo realidad su sueño de echar al técnico a la calle. Una más de un presidente que ha perdido el rumbo. Frank Castelló se enteró de su destitución por la llamada de Mediterráneo y se quedó perplejo ante la pregunta de si era aún entrenador del CD Castellón.

Minutos después, el propio Frank Castelló supo de la decisión de su presidente que no tuvo la clase de comunicarle al técnico su decisión. "Sí, es cierto lo que me decís. Me acaban de confirmar la destitución. No puedo decir más. Para mí era un sueño ser el entrenador del Castellón como para todos los entrenadores de Tercera", reconoció Frank Castelló al periódico de Castellón.

Recordar que el técnico, pese a los problemas económicos del club, ha conseguido que el equipo esté en la segunda posición después de encadenar 16 partidos sin conocer la derrota.



El escueto comunicado oficial emitido por el CD Castellón reza lo siguiente:

Buenas tardes,

Informamos desde el Club Deportivo Castellón, que la comisión deportiva

ha decidido extinguir la relación laboral que unía al club con el

entrenador del primer equipo, Francisco José Castelló De Pereda, por

razones y motivos disciplinarios.