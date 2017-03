Dealbert: "Queríamos devolver al Castellón donde se merece"

Como Pablo Hernández el miércoles, Àngel Dealbert, que formaba parte del grupo castellonense que quería comprar el club, ha expuesto su punto de vista en las redes sociales.

«Como bien sabéis -ha arrancado-, hace un tiempo me embarqué en una historia que me hacía muchísima ilusión. Decidí dedicar esfuerzo y dinero, junto a otros empresarios y amigos, para intentar salvar al Castellón», ha escrito. «Lo hemos intentado, pero no ha podido ser. No ha habido acuerdo», ha constatado. «Queríamos devolver al Castellón al lugar donde se merece», ha señaladoel benlloquí, que ha concluido así: «Solo daros las gracias a todos los que nos habéis apoyado».

Los dos futbolistas, albinegros reconocidos, integraban la alternativa provincial junto a empresarios como Vicente Montesinos y Javier Heredia, bajo la coordinación de Jordi Bruixola, director general del Castellón durante el tramo final de la pasada temporada. La intransigencia de David Cruz echó por tierra sus aspiraciones.