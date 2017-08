Dealbert: "Sé que asumo una gran responsabilidad volviendo al Castellón"

Ya viste de albinegro. Y sin duda ha demostrado que lo es tanto fuera como dentro del campo. Ángel Dealbert es uno de los impulsores del proyecto de salvación del CD Castellón junto a Pablo Hernández, Vicente Montesinos, Jordi Bruixola o Javier Heredia, y ahora será el gran capitán dentro del campo. A la espalda lleva el peso de 9.200 socios, una responsabilidad pero también un motor que llevará en volandas al Castellón hacia el ascenso.

Dealbert se ha presentado hoy 21 de agosto como nuevo jugador del Castellón. Un capitán con mayúsculas. Respecto a la compatibilidad de su papel de jefe fuera del campo con el de jugador fue rotundo: “Jefe no soy, somos unos cuantos los que queremos llevar el club donde debe volver a estar y mi primer objetivo ahora es el terreno de juego”.

VUELTA A CASA

“Después de pensar, pensar y pensar, de darle muchas vueltas a la cabeza, decidí volver a mi casa. Han pasado ocho años desde que me marché y es evidente que han cambiado muchas cosas en el Castellón. Era una posibilidad que estaba y al final se ha dado”.

"Mi cabeza ahora solo está en el Castellón y no pienso en el mercado de invierno"

SU RESPONSABILIDAD

“Soy consciente de la gran responsabilidad que tengo y asumo. No estoy por un tema económico porque entonces no estaría aquí, pero vengo a aportar mi experiencia a este grupo de chavales que es maravilloso”.

LA PRESIÓN DE CASTALIA

“La gente ha respondido de forma maravillosa. Pero no me ha sorprendido porque sé lo que siente esta afición por su equipo y lo sabe el vestuario y el entrenador. Este club tiene más socios que todos los de Tercera y Segunda B, más que muchos de Segunda A y que algunos de Primera. Eso para mí no es un peso es un orgullo. El Castellón será el partido del año para muchos de nuestros rivales”.

SU ESTADO DE FORMA

“Aun no estoy al cien por cien, pero poco a poco me voy encontrando mejor. Estoy adaptándome a mis compañeros y al equipo. Pero sobre todo la adaptación es mental porque vienes de jugar en categorías superiores. Tengo que ser fuerte pero vengo para ayudar”.

MERCADO DE INVIERNO

“Ahora no sé lo que puede pasar, como con cualquier jugador del Castellón, pero puedo asegurar que mi cabeza está ahora solo en el CD Castellón y solo pienso en subir a Segunda B con esta camiseta”.