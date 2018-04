Un decreto del 2008 podría dar luz verde a la Gegant de Pedra

La Gegant de Pedra podría celebrarse por el recorrido original. Un técnico jurídico de la Conselleria de Medio Ambiente estudiará la documentación presentada por el promotor de la prueba, Manolo Mallol, en la que incluyó el decreto 8/2008, de 25 de enero, por el que se regula la circulación de vehículos por los terrenos forestales de la Comunitat Valenciana —fue el que se aplicó en el informe positivo del 2013—, durante la reunión celebrada ayer en el Ayuntamiento de l’Alcora y en la que también estuvieron el director territorial de Medio Ambiente en Castellón, Toni García; el alcalde de la capital de l’Alcalatén, Samuel Falomir; el primer teniente de alcalde y concejal, Víctor García; y los también concejales Ana Huguet, Marcos Masó y Merche Mallol.

Esta es la única vía que existe para que la prueba, que se debe disputar el próximo 2 de junio, se celebre por su trazado habitual y en la que confían plenamente tanto la organización como el consistorio alcorino. «Es una normativa que sigue vigente y que puede abrir la puerta a la celebración de la prueba. Con la presentación de esta documentación pretendo que me razonen los motivos que les han llevado a cancelar la carrera este año y permitirla en otras ediciones», comentó Mallol.

El promotor, aunque acudió con un recorrido alternativo, no lo propuso porque pretende agotar todas las vías posibles, una acción que comparten los miembros del ayuntamiento, que el pasado lunes en el pleno mostraron su respaldo a la prueba y ayer lo corroboraron. «Salimos satisfechos por el compromiso de Medio Ambiente de estudiar si existe alguna vía que haga jurídicamente factible que el evento se realice tal y como ha planteado la organización», señaló Víctor García, quien destacó: «Hemos apostado por esta reunión, que nos permita entendernos».

DUDAS EN MEDIO AMBIENTE

Antonio García estuvo en representación de conselleria y en la reunión insistió en que el «informe es desfavorable y no se puede cambiar», ya que lo que se debe aplicar es el PORN. Pero recogió la documentación presentada para que sea revisada por el técnico jurídico, que deberá responder inmediatamente. Desde Medio Ambiente se esperaba que se presentara ya un recorrido alternativo, porque no parece muy factible que la idea inicial cambie.

VALORACIÓN DEL CONSELLER MARZÁ

El conseller de Educación, Cultura y Deportes, Vicent Marzà, habló ayer, coincidiendo con la presentación del itinerario del Campeonato del Mundo de Trail 2018, sobre la polémica de realizar o no pruebas de BTT en parajes naturales. «Tenemos claro que debe haber un equilibrio entre lo medioambiental y lo deportivo, los más ecologistas, como yo así me defino, y que también somos deportistas creemos que el equilibrio es posible y es necesario. Y eso se demuestra viendo como los propios organizadores de las pruebas son los primeros interesados en que todo esté bien, que no haya nada que afecte al entorno natural donde se hagan pruebas y que todo funcione como toca», dijo.