Lo dejan todo para la vuelta

Castellón y Poblense dejaron la resolución de la primera eliminatoria para la vuelta (el domingo que viene, a las 11.30 horas, en el corazón de Mallorca), después del 0-0 en Castalia, ante alrededor de 5.000 espectadores.

Los albinegros viajarán a la isla sin tesoro, tras firmar las ocasiones más claras, escasas en un encuentro muy equilibrado. El Poblense amagó más que golpeó, aunque se le intuye potencial. En su casa, con un campo mucho más grande y en buenas condiciones, seguro que exprimirá las cualidades que se le adivinan, como haber marcado 90 goles, por ejemplo (33 de Aitor Pons).

Puede que Calleja sorprendiera con su once, sacrificando el trabajo de Clyde por la mayor influencia en el juego de Marenyà, pero no en el fondo. La primera jugada, saque de centro y patadón buscando a Esaú, no escondía absolutamente nada. El alcarreño, fruto de su envergadura, ganaba la mayoría, aunque salvo alguna vez que Yagüe, merodeando a la sombra del 9, los albinegros no sacaban tajada de esta faceta en la que eran superiores.

Ese punto de ansiedad que ha acompañado al Castellón en el tramo final de la liga regular hizo mella en los locales durante los compases iniciales, algo peligroso ante un equipo jugón, profundo y atrevido, que no dudaba en disparar en cuanto tenían la más mínima oportunidad. No obstante, una extraña acción, a los 8 minutos, permitió a Lolo Ivars rematar solo frente a Molondro. No marcó, pero varió la decoración de la tarde.

POR OLEADAS // Los albinegros, en una oleada, cercó a los baleares, aunque sin trasladar ese empuje a ocasiones y permitiendo que los isleños se rehiciesen y volvieran a manejar la pelota, afortunadamente sin un claro peligro. De hecho, sus principales acercamientos fueron fruto de indecisiones o errores en el despeje de los orelluts. Aitor Pons comenzó a aparecer con unos desmarques y una zancada de futbolista de superior categoría aunque, afortunadamente, Enrique ganó la partida al atacante menorquín, claramente de más a menos.

Antes de mover el banquillo, Calleja reestructuró al equipo a su regreso del vestuario, el 4-4-2 pasó de lineal a rombo, con Yagüe y Chema en bandas, más Lolo Ivars cerca del área. La primera vez que éste se asomó al balcón del área, vio la incorporación de Ximo Forner, cuyo latigazo hizo emplearse a fondo a Molondro.

Después de que Óscar Troya metiese a Agus por un renqueante Lucas, Calleja retiró a Yagüe para poner a Javi Zarzo. Como en el primer acto, la efervescencia de esa acometida duró poco y el Poblense, con posesiones largas, apagó la caldera, reducida a un par de saques de esquina.

PESA EL FÍSICO // El Castellón fue apagándose y el Poblense, poco a poco, inclinando el pulso de su lado. Empezaba a pesar más no marcar, que encajar, por si no había quedado lo suficientemente claro hasta ese momento. Aun así, Chema desbordó por primera y única vez por la derecha y Javi Zarzo, a quien le llegó el esférico, remató en una posición ventajosa, pero al centro de la portería, donde estaba Molondro.

Al Castellón todavía para generar otra acción por la banda derecha, pero Esaú, muy forzado, remató defectuosamente. Sin embargo, Agus heló la sangre de los albinegros cuando, ya en la prolongación, se plantó delante de Zagalá pero, exigido por Guinot, no fue capaz ni de rematar entre palos, trastabillado.

Combate nulo en Castalia, donde Castellón y Poblense firmaron un 0-0 que, en el fondo, no disgustó a ninguno de los dos equipos, aunque la grada fuera de otra opinión. Un resultado del que un gallego diría que no es ni bueno ni malo, sino todo lo contrario, a expensas de lo que suceda el domingo que viene.