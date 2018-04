Derbi por el segundo puesto en la visita del Atlético al Bernabéu

En ningún caso quisieron imaginarse el Madrid y el Atlético en agosto que el derbi madrileño tendría tan poca trascendencia cara a la lucha por el título a estas alturas de la película. Aun con 24 puntos en juego, está casi imposible para los blancos y las posibilidades de los rojiblancos son remotísimas, salvo que el Barça sea víctima de un cataclismo que no entra en ninguna previsión.

Así que el choque de este domingo en el Bernabéu solo cuenta en principio para la pelea por el segundo puesto, algo probablemente más relevante para los de Simeone, que siempre encontrarán motivos para celebrar quedar por encima de sus vecinos. Para estos, que no ganan en su estadio al cuadro colchonero en la Liga desde diciembre del 2012 -tres victorias visitantes y un empate-, importa mucho más no bajar el nivel que les ha llevado a las puertas de una nueva semifinal de la Champions, por lo que, con el iluminado Cristiano Ronaldo a la cabeza, intentarán seguir sumando para reforzar sus opciones de acabar la temporada a lo grande en Europa, y con un resultado decente en La Liga.

Con lo que no está dispuesto a distraerse lo más mínimo Zidane es con la polémica en torno a si el Madrid hará pasillo el 6 de mayo en el Camp Nou al Barcelona si para entonces el conjunto azulgrana es ya campeón. El técnico francés aseguró ayer que no se producirá ese tipo de homenaje.

CON RONALDO // «No vamos a hacer pasillo. Dentro de 15 días me van a preguntar de nuevo. La respuesta es muy clara y así no tengo que hablar más de este tema. Es una decisión mía y ya está. No entiendo lo del pasillo. Ya lo has dicho tú. El Barcelona lo rompió, entonces qué me estás diciendo», dijo en referencia a que los azulgrana no hicieran pasillo al Madrid tras ganar el Mundial de Clubs en el mes de diciembre.

Zidane, lamentando haberse quedado sin opciones ante el dominio azulgrana tan temprano, espera acabar la temporada de la mejor manera posible y no reservará a Cristiano, por lo que el portugués tendrá la oportunidad de prolongar su extraordinaria racha goleadora, que le ha llevado a marcar 14 goles en los seis últimos partidos y a acercarse a Messi como pichichi (29-22). Bale tiene posibilidades de regresar a la formación titular después de la suplencia en Turín. También pueden hacerlo Asensio y Lucas en lugar de Modric e Isco.