El tema de intensidad es fácil de corregir.Una buena preparación física y un entrenador con personalidad.Lo primero habría que averiguar el por qué del importante número de lesionados y a lo mejor nos llevaríamos alguna sorpresa y sobre lo segundo....la personalidad se tiene o no se tiene para conociendo al jugador saber sacarle ese amor propio que le hace jugar al tope de sus posibilidades.Y el que no haga caso pues al banquillo, que no pasa nada.Ah, y desde luego, la guinda la puso Escrivá el día de la Real cuando dijo que no había puesto a Pau de central parfa que no tuviera mucha responsabilidad..y..para qué lo lleva?Justamente es cuando hay que darle a un joven un plus de ánimo.Pero en fin.Ya veremos lo que nos dura el mérito de Escrivá en la temporada pasada.