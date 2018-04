Diputación insta a que haya un acuerdo por las carreras BTT

La cancelación de la Gegant de Pedra y, anteriormente, de la Penyagolosa-Xodos por parte de la Conselleria de Medio Ambiente, a través de la dirección del parque natural del Penyagolosa tuvo una reacción inmediata por parte de la Diputación, uno de los actores importantes en este conflicto debido a que ambas pruebas BTT se encuentran dentro la marca Castellón escenario deportivo lanzado por el gobierno provincial en los últimos años y en el caso de la segunda competición forma parte de la Challenge XC Maratón Diputació de Castelló.

Y desde el principio el gobierno provincial tildó de «error» esta decisión, en palabras del diputado de Deportes, Luis Martínez, que siempre ha tenido muy claro cómo se podía solucionar el problema: «Pasa por dialogar y buscar un equilibrio, ya que es posible la realización de pruebas BTT y respetar el medio ambiente».

En este sentido, Martínez siempre ha defendido que los organizadores de estas carreras realizan todo lo contrario a perjudicar el estado de los parajes naturales y «lo que hacen es recuperar sendas y limpiar siempre el monte con absoluto cuidado».

Es por ello, que el diputado de Deportes lamenta la decisión tomada por Medio Ambiente, aunque ahora está dispuesta a negociar. «Es algo que nosotros dijimos desde el primer momento, que había que sentarse antes de realizar las prohibiciones y si es necesario limitar algunas cosas, pero sin suprimir la carrera, ya que además de ser importante por el tema deportivo, también lo es por el turístico, puesto que potencia el de los pueblos del interior de la provincia», indica.

HOY, REUNIÓN CLAVE / El Ayuntamiento de l’Alcora será hoy el escenario de un encuentro que debe ser clave para desbloquear la actual situación, con la presencia del promotor de la prueba, Manolo Mallol; el director territorial de Medio Ambiente en Castellón, Toni García, y representantes políticos del consistorio de la capital de l’Alcalatén.

En esta reunión a tres bandas no estará la Diputación, un hecho que lamentan desde el gobierno provincial. «Esperábamos que nos citasen, pero no lo han hecho y no lo entiendo, ya que somos el principal patrocinador de la Gegant de Pedra y porque el año pasado, cuando comenzaron las prohibiciones, tuvimos una actuación leal y recogimos el sentir de los afectados para luego sentarnos con los responsables de Medio Ambiente para buscar soluciones», admite Martínez.

Habrá que ver que depara la importante reunión, en la que se espera que se pueda solucionar el conflicto y dar luz verde a la prueba del próximo 2 de junio, aunque sea por un recorrido alternativo al original.