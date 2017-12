El disgusto de Lydia Valentín con la pifia del himno de España

El deporte español volvió a vivir un momento surrealista. Sucedió en el Campeonato del Mundo de Halterofilia de Anaheim (California, Estados Unidos), donde tras el triple oro de Lydia Valentín la organización hizo sonar un himno que no era el español. La berciana deseaba con ansias escuchar el himno de España en lo más alto del podio pero durante unos minutos, el que sonó fue otro.

"Estaba superemocionada, porque estaba ahí en el primer cajón en un Mundial. Quería sentir el himno, estaba deseándolo y, de repente, no sonaba el himno español y me quede como: '¡No puede ser verdad. El mejor momento y dónde está el himno!' Después han puesto otro himno que no sé de dónde es y luego han puesto el himno español y me he emocionado, porque la ocasión realmente lo merece", explicó Lydia tras lo sucedido.

RECTIFICACIÓN A DESTIEMPO

La imagen de la campeona negando con la cabeza y el público español presente en Anaheim protestando, fue la imagen del día. Porque de entrada no hubo himno y cuando este sonó, no era el español. Los compases de España tardaron en llegar; algo que enfureció a la campeona y a la afición, que exigió que no se continuara adelante con los fastos si no sonaba el himno.

Al final, la organización logró rectificar y acabó la ceremonia como la ocasión lo merecía. Eso sí, lo hizo con una melodía diferente a la habitual. Lydia agradeció el gesto y celebró la triple corona mundial emocionada en lo más alto del podio.