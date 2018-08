'Dovi'-Rossi-Márquez, tremenda primera fila en Brno

Tenía razón Marc Márquez. Bueno, la tiene siempre porque él no suele mentir ni hacer estrategias extrañas frente a los periodistas. De ahí que cuando, ya el mismo viernes, dijo que ‘el tapado’ de esta carrera, es decir, del Gran Premio de la República Checa, que se disputa bajo el mismo sol que abrasa Europa, en Brno, era el subcampeón del mundo de MotoGP, el italiano Andrea Dovizioso, tenía razón. Ha sido ‘Dovi’, en una última vuelta de suicidio, quien ha logrado la ‘pole position’ (Ducati, 1.54.689 minutos), por delante de un portentoso Valentino Rossi (Yamaha, a 0.267 segundos) y un conservador y prudente Márquez (Honda, a 0.272 segundos). Hacía diez años (Casey Stoner, 2008) que Ducati no lograna la ‘pole’ en Brno.

Gran última vuelta de 'Dovi'

La ‘quali’ ha sido tremendamente vistosa y aunque algunos pilotos había meditado hacer tres intentos, solo han tenido tiempo de hacer dos. El primero en golpear fue Márquez (1.55.559), luego Jorge Lorenzo (Ducati, 1.55.059), más tarde, de nuevo, Márquez (1.54.961) y cuando todo el mundo creía que el tetracampeón catalán se había hecho, de nuevo, con el liderato de la parrilla de mañana (14.00 horas, Movistar MotoGP TV), aparecieron como flechas, como auténticos misiles, los dos italianos juntos. 'Dovi’ paró el crono en 1.54.689 y Rossi, 0.267 segundos más tarde, relegando a Márquez a la tercera plaza, conservando aún la primera fila.

“No me lo creía, de verdad, no pensaba hacer este tiempo porque, además, he hecho la vuelta solo, limpia, sin nadie delante que me pudiese servir de referencia aunque, tal y como ha ido, no lo necesitaba”, dijo ‘Dovi’ sin sacar pecho, pero muy orgulloso de conseguir, ¡por fin!, otra ‘pole’, pues la última suya en MotoGP data de Malasia-2016, es decir, que el año pasado, cuando peleó con Márquez a brazo partido por el título y ganó seis carreras, no lideró ni una sola de las 18 parrillas de la temporada. “Eso sí, sobre la carrera de mañana, mejor no opinar, pues el calor va a acabar con todos nosotros. Y dicen que llueve…así que dejemos de hacer pronósticos”, bromeó en el ‘corralito’ ante el micrófono de Izaskun Ruiz, de Movistar MotoGP TV.

Yo sabía que mi oportunidad iba a ser en la última vuelta, bueno, quiero decir con el último neumático, pues sé que a un giro, con la goma nueva, voy bien o tan deprisa como los mejore. Mi problema se producirá a mitad de carrera de mañana, pues no tengo ni idea de cómo responderá la Yamaha con las gomas gastadas”, comentó Rossi, de nuevo, el mejor Yamaha, con mucho. “Cuando he visto a ‘Dovi’ delante, muy, muy rápido, he pensado que no haría muy buen crono, pero yo iba muy deprisa. Pero, claro, luego he visto que ‘Dovi’ hacía la ‘pole’ y he pensado ‘¡caray, por eso iba tan veloz!’ Y, mira, primera fila y muy feliz”.

Tan feliz, o más, estaba Márquez, que en su vuelta buena ya se sintió algo en peligro. “Cuando vi que hacía un buen crono que me garantizaba la primera fila, que es lo que ando buscando todo el fin de semana, he pensado en pararme”, comentó el tetracampeón catalán. “Quiero decir que hubiese podido intentar la machada de hacer la ‘pole’, pero, tal vez, hubiese tenido muchas opciones de comprarme una parcela en la gravilla, así que mejor completar la preparación de la carrera sin errores una vez logrado el objetivo de viernes y sábado, la primera fila”.

Lorenzo, otro firme candidato

Márquez, que ha programado con enorme meticulosidad las cuatro sesiones previas al GP, está convencido de “tener el ritmo ideal para intentar el podio y, si se pone a tiro, la victoria”. Ni que decir tiene que el lider de Honda continúa pensando que Dovizioso y Jorge Lorenzo (Ducati, 4º, a 0.349 segundos), que liderará la segunda fila junto a Cal Crutchlow (Honda, 5º, a 0.366 segundos) y Danilo Petrucci (Ducati, 6º, a 0.514 segundos), son los pilotos más peligrosos y veloces en la lucha por la victoria y el podio. “Andrea tiene un gran ritmo, insisto, y a Jorge le gusta mucho este circuito”, sentenció el catalán.

Àlex Rins (Suzuki) partirá desde la tercera fila (9º), mientras que la cuarta fila será íntegramente española: Dani Pedrosa (Honda, 10º), Tito Rabat (Ducati, 11º) y Maverick Viñales (Yamaha, 12º).