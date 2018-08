Efecto dominó en el ataque del Villarreal

A más de mil kilómetros de distancia de Vila-real se fraguaba ayer uno de los últimos movimientos en el mercado futbolístico europeo que puede tener un efecto dominó que acabe de perfilar el ataque del Submarino para la temporada 2018/2019. El fichaje del internacional albiceleste Gonzalo Higuaín por el Milan deja abiertas de par en par las puertas para la salida de Carlos Bacca con dirección al Villarreal, lo que, a su vez, facilitaría la salida de la entidad amarilla de Nicola Sansone, de momento frenada por la incertidumbre que rodea al regreso del internacional colombiano a la disciplina amarilla, esta vez ya en propiedad. El alto desembolso que efectúa la entidad rossonera por el argentino —sobrepasará los 50 millones de euros entre la cesión para la próxima campaña (18 millones) y la opción de compra (otros 36)— se convierte en un movimiento muy favorable a los intereses de la entidad amarilla en la partida de ajedrez que mantiene con el AC Milan desde el tramo final de la pasada temporada.

