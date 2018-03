¡El 'pichichi' del Paiporta es familia de Vicente Montesinos!

El CD Castellón iniciará la defensa de su liderato, ya no de compartido con nadie, el domingo al mediodía en el campo El Palleter. Lo hará contra el Paiporta, un equipo con la soga al cuello, únicamente fuera del descenso por la diferencia de goles con el Almazora, pero cuya principal amenaza es bien conocida... por el presidente albinegro. Vicente Montesinos, cuyo segundo apellido es Contreras, guarda parentesco con el pichichi del Paiporta, Cristian Contreras.

El delantero, autor de 12 goles, ya dejó su tarjeta de visita en Castalia, en aquel partido de la primera vuelta que los albinegros tenían aparentemente ganado a 10 minutos del final, cuando vencía por 2-0 (goles de Rubén Fonte y Javi Zarzo, este de penalti). No obstante, Alejandro Zagalá acudió al rescate de los suyos para detener un penalti al exalbinegro Óscar Pozo, pero todavía hubo tiempo para que Contreras, en el 90, de nuevo desde el punto de penalti, convirtiese en agónico el descuento, en el que los valencianos estuvieron cerca de empatar.

El atacante del Paiporta explica que el máximo dirigente y propietario del Castellón es su «primo hermano». «Su madre es la hermana de mi padre», aclara, de ahí que compartan el apellido Contreras. No obstante, Cristian es de València, lo cual no es óbice para que ambas familias suelan «mantener un contacto en fechas señaladas, como la Navidad». «Ya era hora de que se metiera en el club alguien de allí, yo me alegro mucho de que al Castellón le vaya las cosas bien», añade.

La siguiente cuestión es obvia. Con un familiar desde el pasado verano a los mandos del Castellón, ¿ha existido la posibilidad de que él cambiara de aires?: «¿Ir yo al Castellón? Alguna vez lo he oído, pero tengo un contrato con el Paiporta y me debo a él». «Llevo cinco años muy a gusto», señala un delantero que, a sus 27 primaveras, se ha forjado en el fútbol más modesto, aunque conoce la categoría después de su paso por el Requena, Atlético Saguntino y Utiel. Después de contribuir al ascenso del Paiporta, ahora es el futbolista más determinante del equipo (suma cerca de la mitad de los goles del conjunto). Eso sí, deja caer: «Ojalá nos salvemos y si me termina de salir una buena temporada, tenga oportunidades...». El domingo, con él, David Cubillas y Cristian Contreras sobre el terreno de juego de El Palleter, el gol parece asegurado. «Será raro si no hay goles. Además, el Castellón tiene a dos delanteros de muchísimo nivel que, además, están súper enchufados», destaca el valenciano.