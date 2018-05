El lobo se viste con piel de cordero, por orden de su entrenador. Mientras las declaraciones del Tropezón pueden pecar, incluso, de soberbia, Sergi Escobar, que sabe de primer mano lo que son las promociones (ha vivido ya unas cuantas; o, mejor dicho, las ha sufrido) y que, además, como buen orellut que es, también lo pasó mal con los varapalos de Gavà, Haro o Tafalla, extrema la cautela. Acostumbrados, aquí, a vender la piel del oso antes de cazarlo, el almazorense sintetiza en una frase lo que significa esta fase de ascenso para los albinegros. «Nosotros somos más club, pero al final somos dos plantillas de Tercera hechas para ascender».

«Esto es como un embarazo, nueve meses de espera para llegar a lo bonito, todo un trabajo duro para llegar a unos partidos en los que se decide todo», inició Escobar su intervención en la sala de prensa de Castalia, ya con un pie puesto en el autobús, debido a que los albinegros dormirán dos noches en Cantabria, con vistas al partido de mañana (18.00 horas) en el campo Santa Ana de Tanos, en Torrelavega.

«Hay un gran ambiente en el equipo, tras los dos grandes partidos que hemos hecho para acabar la temporada regular», esgrimió respecto a las victorias frente a Orihuela (2-1) y Alzira (0-3). «Vamos a competir bien», destaca.

Escobar estima que el cruce «está al 50%». «Jugamos contra equipos con el mismo objetivo que nosotros, aunque esperamos jugar los seis partidos, a cada cual más difícil y bonito», reseñó. «Tenemos informes y vídeos, compañeros que nos han dicho cosas, jugadores de la Gimnástica… Jugamos contra un rival que tiene muchas cosas», introdujo.

ARMAS DEL RIVAL // «Vamos a ir a buscar un buen resultado, a marcar sobre todo, aunque el Tropezón, en su campo, es fortísimo, apenas ha perdido nada. Debemos ser ambiciosos, pero no nos interesa un partido de ida y vuelta. El Tropezón es un equipo perro y competitivo: contra los ocho primeros solo ha perdido un partido y contra la Gimnástica, el líder, empató los dos encuentros en el minuto 92 a balón parado», desarrolló. «Hay que estar muy concentrados y minimizar errores, porque tienen jugadores con muchos partidos en Segunda B y muchas promociones encima», recalcó. «Seremos agresivos presionando arriba, vamos a ser el equipo que nos ha llevado a estar donde estamos», reforzó.

El grado de conocimiento de Escobar sobre el rival alcanza también al escenario: «Santa Ana es un campo medio, más ancho que el Sindical, cuatro o cinco metros más, con una superficie [hierba artificial] que por la zona central está gastada y que por los lados, si lo riegan, se encharca». «Será un partido diferente a Castalia, pero estamos muy acostumbrados a adaptarnos fuera de casa a esos terrenos», constató.

La eliminatoria ya se juega en el terreno de lo psicológico: «Las declaraciones de su entrenador, presidente y jugadores, sobre que nos van a ganar, de que la eliminatoria está al 50%... quieren decir que tienen la idea de subir. El Tropezón cuenta con un potencial grande, como el nuestro. Nosotros somos más club, pero al final somos dos plantillas de Tercera hechas para ascender».

EL ‘RECORDATORIO’ // «Aquí ya tenemos las experiencias de Tafalla y demás-. Miedo no tenemos, pero respeto sí, al 100%: si no, el batacazo puede ser importante. El que ha entrado en los play-off es porque es bueno. Este equipo ha ganado marcando muchos goles y encajando pocos, así que nos vamos a tener que emplear a fondo, madurar la eliminatoria y trabajar muchas cosas», desmenuzó el técnico. «Se suele decir que los grupos del norte pueden ser más flojos en conjunto, pero los cuatro cinco equipos hechos para subir tienen un potencial importante», matizó Escobar.

Respecto a la alineación, lo cantado: «El once no ha cambiado mucho en los últimos partidos... y no va a cambiar mucho. Puede haber una o dos variaciones respecto al equipo que tiene en mente todo el mundo».