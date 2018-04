La encrucijada de Froome

Trata de dar una sensación de sosiego, de que aquí no ha pasado nada y que todo marcha sobre ruedas. En su cuenta de Twitter Chris Froome, el protagonista de esta historia, muestra lo que podríamos denominar como su particular paraíso. Ahora estoy entrenando por Tenerife. O ahora cojo un avión y me voy a los Alpes para conocer las duras cuestas del Zoncolan, una de las subidas que debe ser más determinante en el Giro que comienza el viernes en Jerusalén y donde el ciclista británico parte como principal figura, pero con un futuro absolutamente incierto, que desconcierta a organizadores, aficionados, periodistas y hasta a compañeros de profesión.

Sin embargo, la vida de Froome no es la misma desde que trascendió que el 17 de septiembre del 2017 apareció en el control antidopaje de la etapa de la Vuelta de Santo Toribio de Liébana, en Cantabria, un nivel superior de salbutamol al autorizado. El salbutamol es la sustancia que contiene el famoso inhalador denominado ventolín, que se usa para combatir el asma y que se puede tomar libremente siempre y cuando no se supere el límite permitido. El deportista, en este caso Froome, tiene la potestad de defender y justificar las supuestas razones terapéuticas. Y, mientras tanto, puede seguir compitiendo aunque, ciertamente, su presencia no sea bendecida ni por organizadores, ni por aficionados tal como se merecería un ganador de cuatro Tours y una Vuelta, carrera que, además, se arriesga a perder con que tan solo sea advertido --lo que podríamos considerar como una especie de tarjeta amarilla-- por el Tribunal Antidopaje de la Unión Ciclista Internacional (UCI) donde todos los supuestos y las pocas filtraciones aseguran que se el caso desde hace unas semanas.



MALESTAR DEL TOUR

¿Para cuándo la resolución y en qué sentido? Difícilmente, aunque haya veredicto durante la disputa del Giro (entre el 4 y el 27 de mayo) se hará público un resultado adverso para Froome porque la UCI no deseará interferir y romper la ronda italiana en plena competición. El Tour ya ha hecho llegar que no desea tener al ciclista británico inmerso en la encrucijada que vive ahora, aunque el Giro, cuya organización tampoco era partidaria a acogerlo con la sanción en el aire, no le ha tocado más remedio que admitirlo. De lo contrario, al margen de que el TAS (Tribunal de Arbitraje Deportivo) seguramente habría fallado a favor de Froome (no está sancionado y puede correr), el Giro se habría arriesgado a una indemnización millonaria en el supuesto de que el británico saliese airoso de su lío con el salbutamol.

David Lappartient, el dirigente francés que preside la UCI, se ha mostrado siempre favorable a que el Sky, el conjunto de Froome, lo apartase de la competición hasta que esté resuelta la situación. La prensa francesa ha hablado de que los servicios jurídicos de la UCI no han encontrado argumentos suficientes para avalar las tesis del corredor por lo que el caso ha pasado al Tribunal Antidopaje. "Tomaremos la decisión lo antes posible pero las respuestas deben ser contestadas y los documentos tiene que ser contestados. Ambas partes tenemos abogados poderosos", argumentó Lappartient el mes pasado enuna entrevista publicada por 'La Gazzetta dello Sport'.

POTENTE EQUIPO PARA EL GIRO

Y en esa dosis de aparente normalidad, el Sky ha rodeado a su jefe de filas para el Giro con los mejores ayudantes que le podía encontrar entre ellos el catalán David de la Cruz, el colombiano Sergio Henao y el holandés Wout Poels. Pero, pese a esta calma antes de la tempestad (o no), habrá que estar pendiente del segundo clasificado de la general si Froome lleva la 'maglia rosa'.