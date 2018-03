ENTREVISTA. Asenjo: "El Atlético tampoco lo pasa bien cuando se enfrenta al Villarreal"

—¿Se ve la vida de otra forma después de una victoria?

—Sí. Estábamos en una racha complicada y se notaba cierto nerviosismo, pero este equipo siempre ha estado capacitado para sacar su mejor versión y creo que en Las Palmas así fue.

—Llega el Atlético, el primero del top 5 de LaLiga a los que se enfrentarán en las últimas 10 jornadas. ¿Fastidio o motivación?

—Contra los equipos de arriba siempre hemos competido mucho mejor; nos hemos dejado más puntos contra los de abajo. Enfrentarte a los equipos de mejor nivel hace que tengas que sacar lo mejor. Y eso haremos.

—De ese grupo de cinco rivales de enjundia que quedan, con Barça, Atlético, Madrid, Valencia y Sevilla, ¿puede ser el equipo de Simeone el más incómodo?

—Sí, puede ser el más incómodo, pero siempre que nos hemos enfrentado a ellos hemos hecho grandes partidos, como el partido de la pasada temporada, con una gran victoria en nuestro estadio [3-0]. Ellos tampoco lo pasan bien cuando se enfrentan al Villarreal. Vamos a intentar usar nuestras armas y a intentar poner ritmo para que el partido y el viaje de Rusia en la Europa League les pese.

—Mire si no lo pasan bien que encadenan cinco partidos sin ganarles.

—Sí, pero no lo tenemos en cuenta. Nos toca preocuparnos de nosotros mismos. En casa nos está faltando ese punto de sacar los partidos con solvencia y vamos a intentar revertir esa situación, si puede ser ya este domingo.

—El Villarreal sacó en la primera vuelta siete puntos ante el citado quinteto de equipos de arriba. ¿Han hecho algún cálculo sobre los que se sacarán ahora?

—Ahora no existen cálculos, todos se juegan la vida, como el otro día en Las Palmas ante un equipo de abajo. Muchos pensarán que lo del pasado domingo era fácil, pero ni mucho menos. Creo que mostramos un nivel muy alto. Quedan 10 partidos que son finales para volver a meter al Villarreal en Europa.

—El Atlético es uno de esos rivales ante el que no puedes permitirte si un segundo de relajación. De media ocasión te sacan un gol.

—Basan su juego en los errores de los rivales. Tiene jugadores de talla mundial, una de las mejores plantillas de su historia y están plantando cara a un Barça al que todos dábamos como ganador de la Liga ya hace meses. No querrán dejar escapar la oportunidad de seguir teniendo opciones.

—Se enfrenta a un rival ante el que sufrió uno de los contratiempos de su carrera, y en el mismo escenario. ¿Se le pasará por la cabeza?

—No. También me lesioné contra el Madrid y jugué contra ellos hace nada. Son cosas que pasan en el fútbol, aunque quizás a mí me ha tocado vivirlas más de la cuenta. Me he recuperado, estoy a un nivel más que aceptable después de la lesión, cuento con la confianza del míster, estoy sumando muchos minutos e intentando que se vea cada domingo al mejor Asenjo posible. Eso es lo que tengo en la cabeza.

—Si Oblak está en condiciones, vaya duelo de porteros nos espera, dos de los mejores de la Liga. Muchos apuntan a Oblak como el mejor del mundo, ¿de acuerdo?

—No me gusta nunca definir a un portero como el mejor del mundo. Creo que hay momentos en la carrera de un futbolista en la que uno alcanza su mejor versión y Oblak lleva varias temporadas a un nivel altísimo, pero tanto él como Ter Stegen, De Gea, Neuer...

—Griezmann, Costa… ¿Quién le infunde más respeto?

—Del Atlético me preocupa el bloque. Es un equipo en mayúsculas. Van todos a una y eso les hace muy peligrosos.

—Esta semana el rival también ha vivido la cara amarga de las lesiones con la rotura de peroné de Filipe Luis. ¿Qué le aconseja?

—Eso es lo peor que tiene el fútbol. Filipe Luis es un amigo y ya hablé con él antes de que pasara por el quirófano para desearle que se recupere lo antes posible. Él también sabe lo que es salir de una lesión complicada en su etapa en el Depor. Le envío mucha fuerza y ánimo.

—Parece que Calleja desecha lo de jugar con un solo medio defensivo. ¿Se sienten más seguros con el doble pivote?

—Son decisiones del técnico. Los equipos le van conociendo y el míster va tocando teclas para ser lo más competitivos posible. En el fútbol hay que reinventarse y cuando las cosas no van bien el entrenador es el que debe manejar esa situación. Ha cambiado el sistema y hemos ganado en Canarias.

—Nadie podrá quitar mérito a la Liga que está haciendo el Villarreal. Otros clubs llamados a estar peleando con ustedes por Europa, como la Real o el Athletic, se han caído. ¿Les ha sorprendido el cambio de rivales por las plazas europeas?

—Cuando juegas Europa, plantillas no tan completas como las del Madrid, Barça o Atlético puede ser que sufran un poco más de la cuenta, como nos pasó a nosotros en febrero con una eliminatoria tan dura como la del Lyón. El Villarreal desde que ascendió la última vez está en puestos europeos. Ahora toca pelear con equipos como el Girona o el Eibar, que también tienen ilusión por meterse por primera vez en Europa.

—El viernes salió la lista de Lopetegui para los próximos amistosos de la selección absoluta, la última antes de la definitiva del Mundial. ¿Decepción por no estar en ella?

--No. Decepción hubiera sido no recuperarme, o que me hubiera costado más de la cuenta. Estoy contento de cómo estoy, de haber superado la lesión y desde noviembre estar jugando cada domingo sin ningún problema. Son decisiones del seleccionador; hay mucha competencia pero seguiré trabajando para en un futuro poder volver.

—¿Cree que todavía tiene alguna opción de ir al Mundial?

—Las opciones siempre están ahí, quedan aún 10 partidos. Está complicado, pero voy a intentar trabajármelo y en el mes de mayo si sucediera… pues bienvenido será.

—El que estará en una auténtica nube será Rodri…

—Hay que darle la enhorabuena. Trabaja como un crack, da mucho al equipo y ha sido una llamada más que merecida.