El equipo, bien acompañado

Roig lidera la expedición

El presidente del Villarreal, Fernando Roig, lideró la expedición que se desplazó hasta Sevilla. Junto al máximo accionista viajaron el consejero delegado, Fernando Roig Negueroles, el secretario técnico de la entidad, Pablo Ortells, el vicepresidente, José Manuel Llaneza, así como los consejeros Luis Espejo, Pepe Sifre y Pascual Ibáñez. El máximo mandatario estuvo el viernes antes de partir con el equipo en la presentación del Proyecto FER, que beca a varios deportistas de la Comunitat.

Senna, avanzadilla

Quien ya estaba en Sevilla y acudió a recibir a la expedición grogueta fue el miembro del departamento de relaciones institucionales Marcos Senna. El exfutbolista amarillo tuvo que acudir entre semana por motivos laborales a la capital andaluza y se unió al contingente de la entidad de la Plana Baixa.

Unidos por el fútbol

Las relaciones entre el Sevilla y el Villarreal son buenas y ambos presidentes, José Castro y Fernando Roig, posaron juntos con una camiseta de la campaña Unidos por el Fútbol, con un guiño a las fiestas patronales de Vila-real. El patrón de la localidad de la Plana Baixa, San Pascual, aparece surcando las aguas del Guadalquivir en un submarino, como no, amarillo.

Cambio de hotel

Solía ser habitual que los desplazamientos a Sevilla la expedición se hospedara en el hotel Colón, a puertas de la Maestranza y lugar habitual de toreros, pero en esta ocasión el Submarino estableció como cuartel general el NH Collection Sevilla, muy cercano al Ramón Sánchez Pizjuán, fuedo sevillista.

Los ‘VYP’ no fallaron

Sevilla siempre es plaza apetecible para los aficionados. Es por ello que en la expedición del equipo viajó con un importante número de seguidores del conjunto amarillo. No en vano, fueron cerca de 50 los aficionados que apoyaron ayer al Villarreal desde las gradas del Ramón Sánchez Pizjuán. Entre ellos no faltaron los socios afortunados de la iniciativa Very Yellow People, los VYP, que lucieron muy felices sus bufandas amarillas.

Visitas al hotel

Tres de los componentes de la actual plantilla del Submarino, Carlos Bacca, Denis Cheryshev y el guardameta Mariano Barbosa, regresaron a la que fue su casa futbolística en el pasado, ya que los tres militaron en el Sevilla. Así, desde su llegada a la ciudad y al hotel de concentración, fueron varios los amigos de los futbolistas que se acercaron a saludarles. En especial, el más aclamado fue el colombiano, que no paró de hacerse fotos y firmar autógrafos. Y es que guardan muy buen recuerdo suyo, ya que fue decisivo para conquistar algunos de los títulos de la entidad hispalense.