«Es un buen momento para ganar al Barça»

--¿Cómo afronta el Villarreal el momento decisivo de la Liga?

--El equipo llega muy bien, en uno de los mejores momentos de la temporada. Y a pesar de la dificultad que supone jugar contra el Barça en su campo, tenemos confianza de hacer un buen partido y sumar los tres puntos.

--El equipo se ha mostrado especialmente fiable contra los cuatro grandes, así que querrá mantener esta dinámica.

--La idea es seguir con el nivel mostrado ante los rivales de la zona alta. El único contra el que no hemos podido ganar es el Barça, es un buen momento para hacerlo. En la primera vuelta hicimos un partido muy serio. Debemos ser inteligentes. Lo más normal es que suframos, pero no podemos regalarles el balón. Hay que tener la personalidad suficiente para superar la presión y que no nos metan en nuestra área.

--El Barça ganó ya el título hace dos jornadas. ¿Qué rival espera?

--Creo que estará muy motivado. Querrán acabar la Liga sin perder y tienen una plantilla de altísima calidad. Salga quien salga, lo hará lo mejor posible, más aún en casa. Debemos mantenernos concentrados y no cometer errores.

--¿Cree que Valverde realizará muchas rotaciones después del desgaste que supuso el clásico?

--Me preocupa lo que hagamos nosotros y no ellos, pero nunca sabes qué es lo mejor contra el Barça. Cualquiera que juegue, estando allí tiene unas condiciones enormes para hacerlo bien. Los que juegan menos estarán más motivados; y después, la calidad de Messi y Suárez es indiscutible, son los mejores del mundo.

--Quien seguro que no hará muchos cambios es Calleja después de los últimos resultados.

--Entrará un jugador por Rukavina y puede haber algún cambio más, pero más que por cansancio por la idea de juego. Todavía tengo que concretar alguna cosa.

--¿Esperaba la reacción del equipo que empezó en el Pizjuán?

--Siempre hemos creído en conseguir el objetivo. Somos sextos por méritos propios, con altibajos como es normal en una Liga, pero estamos acabando muy bien y solo falta la puntilla, que será conseguir de forma matemática el objetivo de entrar en Europa.

--¿Quién es el ‘culpable’ de sumar 10 de los últimos 12 puntos?

--Es mérito de todos. Primero, los jugadores, que están muy comprometidos. Sabíamos que no nos salían las cosas y teníamos que reinventarnos. Esto es como un ser vivo que está en continuo cambio; había que tomar medidas y buscar soluciones.

--A diferencia del Madrid, el Villarreal sí hará pasillo al Barça.

--Es el campeón y haremos lo que habitualmente se ha hecho. A veces se da más importancia a un pasillo que a un partido, pero prefiero evitar las polémicas. A todos nos gustaría que, si fuera al revés, nos lo hicieran.

--¿Cómo valora la eclosión de un futbolista como Dani Raba?

--Sorprende las hechuras que está mostrando. Parece un veterano, tiene mucha personalidad. Conocíamos su calidad, pero después hay que sacarla. De todas formas, este es su primer año y no ha hecho nada más que empezar.