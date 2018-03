Escobar: "A pesar de la euforia que envuelve al Castellón, plantilla y técnicos nos hemos abstraído"

El CD Castellón disfruta del liderato en solitario del grupo VI de Tercera División... pero nadie en Castalia se relaja. El técnico albinegro, Sergi Escobar, quiere tener a su plantilla mentalizada con vistas al duelo de este próximo domingo en el campo del Paiporta (12.00 horas), rival del que no se fía y considera que será difícil de batir.

El entrenador almazorense confesaba este viernes que "será un partido como todos los del Castellón, es decir, otra final". "Tendremos un rival complicado, que se juega la vida. Y lo que tenemos claro que no es nada fácil, ya que el Paiporta basa en casa su salvación, con un terreno de juego que no es el más idóneo para nosotros, estilo Rayo Ibense, Silla o Buñol", ha reconocido.

"QUEDA LO MÁS DURO" // Sobre el liderato en solitario, Escobar no le quiere dar demasiada importancia: "Esta ha sido una semana más, con la celebración de ser líderes, disfrutando del momento, pero concienciados de que queda lo más duro".

Según el míster orellut, "el trabajo semanal ha sido el mismo, y a pesar de toda la euforia que envuelve al club, la plantilla y el cuerpo técnico nos hemos abstraído". "Estamos contentos y trabajando a gusto. Queremos mantener el liderato, pero insisto en que el rival se juega el descenso y será un partido duro, de poder a poder", ha añadido.

SACAR LOS PRÓXIMOS SEIS PUNTOS // Sobre el futuro inmediato, Escobar hace cuentas. "Claro que sacas números. Sería bueno sumar los próximos seis puntos que nos mantendrían arriba y luego pelear en Xàtiva. Sumando también allí llegaríamos a la recta final en una posición inmejorable", ha reconocido.

Sobre qué Paiporta espera, ha destacado que "nos esperamos que juegue incluso cinco defensas, con dos puntas, Pozo y Cristian, que son muy guerreros y van muy al choque". "Tendremos que poner la misma intensidad, si no ponemos lo mismo que ellos, lo tenemos difícil para sacar los tres puntos. Tendremos que transformarnos y ser más directos", ha recalcado.

VARIAS DUDAS Y ROTACIONES // Sobre el estado de la plantilla y posible once, Escobar ha añadido que "no habrán sorpresas". "Pueden haber hasta cuatro cambios, por el terreno de juego, la superficie, las rotaciones... las pienso hacer hasta el final de la fase regular". "Tenemos a todos los jugadores disponibles menos Luismi, pero hay algunos con dudas. Entre interrogantes están Enrique, Herrera y William, con alguna molestia. Decidiremos y no forzaremos", ha finalizado.