Escobar y Asenjo: madera de campeón

jlizarraga@epmediterraneo.com

@josellizarraga

El CD Castellón ha conseguido un estilo propio, una seña de identidad y la fidelidad a una idea de juego. Al gusto de cada cual estará la valoración o la estética de la misma, pero lo importante en cualquier ámbito de la vida es ser genuino y huir de las corrientes del momento. Cuando uno se equivoca, lo primero que debe hacer es rectificar y no empecinarse en su error. No compartí los primeros pasos del proyecto de Escobar, quizás porque el guardiolismo, el toque-toque o el preciosismo en el fútbol era una corriente de moda que nos ha absorbido el cerebro a todos. Pero no es la única porque cada uno debe adaptarse a lo que es. Y el Castellón tiene que salir como sea de esa Tercera División a la que le mandaron sus dirigentes nefastos y pendientes de causas judiciales por mala gestión. Sí, ese fue mi error de partida.

No creo que Sergi Escobar y su equipo tenga una flor. Ni tampoco que la mala fortuna fuera la responsable de la floja trayectoria de Frank Castelló. No, ni mucho menos. Hoy yo puedo identificar el estilo de este Castellón, que tendría días mejores y peores, pero todos sabemos que es un equipo que compite y pelea cada balón hasta el final. Como me contaba Ismael Mateu, es un grupo compacto y aguerrido, que hasta pudo ganar en el Ciutat de València si David Cubillas hubiera tenido más acierto al final. Antes, yo no sabía a qué jugaba el Castellón.

La cabeza de Sergi Escobar está puesta desde hace tiempo en la promoción de ascenso, que estoy convencido será a una eliminatoria porque acabará siendo campeón de grupo. Su mente y su preparación están encaminadas en llegar al final en el mejor momento. Este equipo tiene madera de líder y quiere estar en Segunda B la próxima temporada. Esta afición albinegra es de Primera y está a muerte con sus colores para regresar al fútbol profesional lo más pronto posible como demostró ayer en València. Sí, este Castellón sabe lo que quiere y sabe a lo que juega. No existe una idea única. Cada uno posee la suya y debe defenderla a muerte. Esa es la clave del éxito de Escobar y su equipo, porque si no menciono a sus ayudantes estoy seguro de que se enfadará conmigo. El ascenso solo se consigue sumando fuerzas. #PPO

Asenjo, una historia de película

La historia de Asenjo da para mucho. Es un ejemplo para todos. Pocos jugadores de fútbol han salido de cuatro intervenciones de rodilla graves como lo ha hecho él. Hace unas semanas coincidí con Driss Rojo, seguro que un desconocido para la mayoría de ustedes. Ahora trabaja como camarero en un bar de Durango, y ejerce su labor con gran profesionalidad. Coincidió con Asenjo en las categorías inferiores del Valladolid, compartiendo vestuario con él. Me contaba que ya con 16 años se le veía una personalidad especial y una fortaleza mental que le impactó. Driss recordaba que no había visto nunca un portero tan joven y con tanta personalidad, además de tener unas cualidades impresionantes.

Para mí el Villarreal tiene en su portería a uno de los porteros top de LaLiga y de Europa. Cuatro lesiones de rodilla no han conseguido cortar su carrera y a pesar de que no ha entrado en la primera prelista de 50 jugador, Lopetegui debería premiarle con un hueco en el Mundial de Rusia. Lo merece porque su historia es de película y la película merece un Oscar, el de estar con los mejores del mundo este verano. El Villarreal ha tenido muy buenos porteros. Desde López Vallejo, Andrés Palop, pasando por Pepe Reina y Diego López, pero lo de Sergio Asenjo es algo especial.