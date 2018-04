Escobar: «Es un palo duro, no estamos en un buen momento»

El entrenador del CD Castellón, Sergi Escobar, no ocultó el momento de bajón que atraviesa el Castellón. No en vano, en su comparecencia tras el insuficiente punto conseguido ante el colista, el preparador almazorense fue sincero, claro y directo: «Es un palo duro, no es lo que queríamos. No estamos pasando un buen momento y no nos están saliendo las cosas como esperábamos», confesó el míster.

Sobre si el bajón del equipo es físico o mental, Escobar lo atribuye más a lo segundo: «He visto ansiedad en los jugadores. Es normal por lo mucho que nos jugamos. La toma de decisiones de los jugadores no ha sido la correcta, y por eso llega un momento que el equipo se desespera», subrayó.

El técnico de Almassora cree que están comenzando a acusar la presión debido a que están en el tramo decisivo de la temporada, llegado este bache justo en el momento menos oportuno: «La presión hay que saberla llevar y creo que nos está costando saber jugar con esa ansiedad. Ante 10.000 personas no es fácil y hemos trabajado durante la semana para que no nos sobre presionara la situación», dijo el técnico.

BAJAS PREOCUPANTES // Sergi Escobar se mostró enormemente preocupado por las dos bajas que se cobró el partido ante el Recambios Colón, especialmente por la de su delantero estrella: «Sobre Cubillas, estamos muy preocupados, porque el golpe en las costillas ha sido muy fuerte. Por los síntomas que muestra, apunta a que puede sufrir una fisura de costilla, pero estos días le harán pruebas y saldremos de dudas».

El preparador almazorense, sobre el también lesionado Juanjo Gracia, explicó que «sufrió un problema en el isquiotibial y hemos preferido no forzarlo, para evitar lesiones. No hemos querido arriesgar», comentó.

EL ‘PLAY-OFF’, SIN CELEBRACIÓN // Como curiosidad, el entrenador del CD Castellón reveló que en el vestuario no se celebró la consecución de la promoción de ascenso: «Es curioso, hemos certificado el pase al play-off matemáticamente, pero el vestuario estaba hundido. Debemos arropar y proteger al jugador, para que tengan claro que solo deben dedicarse a jugar». Escobar aparcó todas las dudas y sacó sus palabras más ambiciosas de la comparecencia en sala de prensa: «Queremos ascender y si es como campeones, mejor, pero sobre todo la gente debe estar tranquila, porque el primer paso, que es la promoción, ya está conseguido», dijo.

Por último, el entrenador recordó el tropiezo del Orihuela y dijo que la batalla por el primer puesto no está perdida. «Seguimos dependiendo de nosotros mismos. Está todo muy igualado y hay enfrentamientos directos. El final de temporada será bonito y emocionante», finalizó.