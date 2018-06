Escobar: «Este es el partido más importante de nuestra historia»

Cuenta atrás. Si la semana está siendo larga para el albinegrismo, más todavía de puertas adentro del vestuario, que Sergi Escobar y los suyos han cerrado para evitar que la euforia se cuele por ningún resquicio y aliente un posible exceso de confianza cara al Castellón-Portugalete del domingo (20.45 horas, Televisión de Castellón Mediterráneo), condicionado por el agónico 1-1 de hace seis días, en La Florida.

«Tenemos ganas de que llegue el domingo y, sobre todo, lo que queremos es disfrutarlo, porque será un día muy importante para mucha gente y para nosotros mismo: será el partido más importante de nuestra historia», destacó. «Ojalá logremos el objetivo y podamos celebrar todos el ascenso, pero que nadie se crea que esto está ganado, será complicado», advirtió acto seguido.

EL ‘OTRO’ ADVERSARIO // «Hay mucha euforia, no sé hasta qué punto eso es bueno. Mucho vídeo, muchas redes sociales… Lo que sí sabemos es que la situación real pasa por disputar 90 minutos como mínimo ante un rival muy bueno», constató. «Nosotros tenemos claro que la euforia está en la calle, por eso nos estamos aislando y preparando el partido con los seis sentidos; no con los cinco no, sino con seis», incidió. «El cuerpo técnico y los jugadores sabemos qué equipo tendremos delante. Un rival que hace casi cuatro meses que no pierde, un conjunto que está hecho para subir», ahondó el almazorense.

«La plantilla está muy tranquila», certificó Escobar. «El factor fundamental será el futbolístico, pero también algo de suerte», rescató el técnico. Pero Castalia también tendrá algo que decir. «¿Presión? Estamos acostumbrados: hemos jugado las eliminatorias anteriores ante más de 10.000 espectadores, creo que eso no nos va a afectar», rubricó Escobar.

Por si alguien no vio el primer asalto o no se acuerda, se encargó de refrescar la memoria. «Delante tendremos a un especialista a balón parado con jugadores de calidad; por eso digo que nadie le subestime: tiene futbolistas de superior categoría, que podrían jugar en el Castellón», comparó. «Estamos concienciados de que va a ser largo y duro, estamos preparados para sufrir», reiteró.

EL FACTOR FÍSICO // Es consciente de que una resolución satisfactoria del encuentro dependerá del factor físico, cuando las fuerzas no abundan ahora, con bastantes futbolistas por encima de los 3.000 minutos en sus piernas. «Debemos estar muy pendientes de sus robos y sus transiciones rápidas, eso nos puede causar problemas. Nuestra clave será hacer bien el pressing tras la pérdida del balón», enfatizó el preparador orellut. «Los equipos ya no están tan frescos como al inicio de liga, no solo nosotros sino cualquiera, así que el que esté mejor físicamente, tiene mucho ganado», profundizó Escobar.

«Nuestra intención es salir a ganar. Además, tenemos claro que queremos ir a por el primer gol y luego a por el segundo, porque no podemos confiarnos, ya que uno de ellos nos pondría las cosas muy difíciles», aseveró Escobar como consigna principal.