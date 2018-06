Escobar: «Hacer una alineación con esta gran plantilla es un galimatías»

Una nueva final. El CD Castellón afronta este domingo (17.30 horas) un nuevo duelo sin margen de error para seguir vivo en la lucha por el ascenso. Los albinegros abren fuego como locales en la segunda eliminatoria de la promoción de ascenso a Segunda División B. El rival no es, precisamente, uno de los más sencillos, porque el Sant Andreu es un equipo hecho también para regresar a la categoría de bronce.

Así lo considera el técnico Sergi Escobar. «Es un partidazo, una final anticipada. Ojalá se hubiera producido en la tercera eliminatoria, pero nos ha tocado medirnos ahora. El Sant Andreu es un rival con mucho potencial, pero nosotros también», explica.

Sin embargo, el cuadro catalán, segundo clasificado de su grupo y equipo menos goleado del mismo, no va a motivar cambios en la propuesta del entrenador almazorense: «No vamos a cambiar mucho el planteamiento del último partido ante el Tropezón». Para el míster albinegro «es clave no encajar goles» porque juegan «en casa», pero su equipo también tiene «que marcar». El entrenador del Castellón advierte de que irán «al ataque», aunque deben «estar pendientes de no perder balones en zonas peligrosas del campo», puntualiza. Escobar señala que «lógicamente es mejor el 1-0 que el empate sin goles», más teniendo en cuenta que se enfrentan «al equipo menos goleado del grupo catalán». Además, recalca que «si el Castellón está al nivel que mostró en casa ante el Tropezón, competirá muy bien». «El otro día el equipo estuvo a gran altura», recalca.

Fin a los cambios // El preparador asegura que «no habrá excesivas variaciones en el once» como sí introdujo «durante la liga regular». Aunque resalta que «es un galimatías hacer la alineación», pues dispone «de una gran plantilla en la que cuesta hacer descartes». Cuenta «con opciones importantes y muchas alternativas», contempla, advirtiendo que «juegue quien juegue, la idea va a ser llegar a la puerta rival».

El técnico reconoce «haber estudiado al adversario». Según sus informes, remarca que sus debilidades se acoplan a las fortalezas albinegras. Eso sí, advierte que la sensación que les ofrece el Sant Andreu «es la de un conjunto que juega poco a fútbol, pero que saca los partidos adelante». «Ellos se encuentran cómodos sin balón y defienden en un cuarto de campo, aunque es cierto que tienen capacidad para cambiar de registro», analiza el almazorense.

Pero si hay algo que realmente preocupa a Escobar, es la fortaleza que tiene el conjunto quatribarrat en sus acciones a balón parado, aunque su especialista, el mediapunta Ton Alcover, no va a estar en el partido de ida, mañana en Castalia, por sanción.

Las fortalezas del rival // El míster indica que el cuadro barcelonés «también destaca por tener jugadores de gran potencial en las bandas». «Es un equipo muy rocoso y fiable», enfatiza. Para meter mano al conjunto andreuenc, Escobar arguye que el Castellón debe «jugar a un ritmo de juego muy alto». «Ellos físicamente están muy bien y debemos tener cuidado, porque esperan un ritmo importante para aprovecharse del desgaste realizado en la recta final», contempla.