Escobar: 'No fue nuestro mejor partido, pero es un triunfo útil'

Sergi Escobar desvelaba tras el encuentro que tenía dos grandes objetivos en la visita del Novelda. El primero, ganar, y el segundo, mantener de nuevo la portería a cero. Los cumplió ambos, así que el técnico no ocultó su satisfacción: «Hacía tiempo que no nos marcaban y sin ser nuestro mejor partido, tenemos que extraer cosas positivas. Había que ganar y ha sido una victoria útil en un partido que no era fácil porque podía aparecer algún fantasma». No escondía el míster que «Castalia sigue siendo nuestro fortín. Al final se sufrió un poco por el resultado, pero el rival venía como el segundo mejor visitante y apenas creó peligro».

A la hora de señalar nombres propios, el de Almassora se queda con la progresión de Marc Castells: «Hay futbolistas que están cogiendo su mejor versión como Marc, que va a más, y queremos que pase lo mismo con otros como Will o Pedra». Por de pronto, admite el técnico que el once este miércoles frente al Borriol será muy diferente al de ayer; de hecho, el citado Castells se ausentará por sanción: «Habrá cuatro o cinco cambios, porque después jugamos otra vez el domingo y habrá una fatiga importante. No se trata de rotaciones por ser el Borriol, sino porque cambiamos en todos los partidos para que las piernas estén frescas». De hecho, Escobar no espera un partido fácil: «Somos favoritos porque jugamos primero contra penúltimo, pero que nadie espere es el partido más importante del año». Sobre la presión de Orihuela y Atlético Levante, que ayer ganaron, tiene claro el técnico que «hasta el final no habrá nada decidido».

Destacar por último las declaraciones del homólogo de Sergi Escobar en el Novelda, Fran Onrubia: «El Castellón es uno de los mejores de la categoría, un gallito, y encima a este ambiente hay jugadores que no están acostumbrados y te penaliza. Hasta la jugada del gol estábamos muy bien y en la segunda han acabado perdiendo tiempo en cada jugada, lo que demuestra que no lo estaban pasando bien». Lamentaba el técnico alicantino que «un jugador como Cubillas no perdona, otro quizá, pero Cubillas, no».