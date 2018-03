Escobar quiere ganar al At. Levante con su propia medicina: atacando

Sergi Escobar es un técnico valiente. El entrenador del conjunto albinegro es consciente de que el objetivo del CD Castellón deber ser quedar campeón de grupo y por ello no va a salir a ningún campo a especular. Sea el rival que sea. De hecho, este próximo domingo, el combinado orellut visitará el estadio Ciutat de València para medirse al colíder, el Atlético Levante (11.00 horas), empatados a 62 puntos, un duelo clave para las aspiraciones de uno y otro conjunto.

El filial granota, que estrenará técnico, Javier Olaizola llega para suplir a Paco López, ascendido al primer equipo, tiene el mejor ataque del grupo VI de Tercera División, ya que es el máximo goleador de la liga con 53 goles en 30 encuentros disputados.

Pero eso no asusta a Escobar. No en vano, el técnico almazorense quiere afrontar el envite dominical con la intención de ganar al Atlético Levante con su propia medicina: atacando.

CON TODO EL ARSENAL // El preparador albinegro no va a reservar nada. Debido al cambio de recinto, no es lo mismo jugar en la Ciudad Deportiva de Buñol —lugar habitual del filial azulgrana— que en el Ciutat de València, un estadio de Primera, Escobar planteará un once valiente con muchos de sus futbolistas ofensivos.

La idea del combinado orellut es la de utilizar un 4-2-3-1 muy versátil y en el que el ataque es la prioridad. Con Zagalá en portería, los laterales serán de largo recorrido: Abraham por la derecha y Kike Ferreres por izquierda, siendo los mediapuntas de dichas bandas quienes tendrán que oxigenar las subidas de ambos.

Enrique y Dealbert estarán en el eje de la zaga, teniendo por delante a Marc Castells como mediocentro de corte más defensivo. El futbolista de Sueca que estará acompañado por Javi Rubio en tareas de canalización.

Por delante de ellos estarán abiertos en bandas Javi Serra, que debe ser un puñal por la derecha asociándose con Abraham; mientras que por la izquierda estaría Jordi Marenyà, con esa labor híbrida entre la creatividad y la explosividad con diagonales hacia el área, dejando el carril zurdo para Kike Ferreres. Tampoco hay que descartar a Iván Sales en la mediapunta de dicha banda.

Y en punta, Cristian Herrera como enganche, con libertad de movimientos y sus habituales incursiones tanto al área rival como dejándose caer a bandas, y David Cubillas como ‘9’ de referencia en busca del gol.