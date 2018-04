Escobar: «Sabíamos que todo se decidiría en acciones puntuales»

Una derrota siempre duele, y más si llega en los últimos minutos. Pero en el seno del CD Castellón se apeló ayer a la tranquilidad pese a perder en La Murta ante el Olímpic de Xàtiva (2-1). Sergi Escobar, entrenador albinegro, hizo una lectura muy sensata del encuentro. «Sabíamos que La Murta iba a ser un campo complicado y que el Olímpic nos pondría las cosas muy difíciles. Además, para ellos era una final y así lo demostraron realizando un gran partido», indicó.

Para el míster orellut, «con el empate en el descanso, en la segunda mitad hemos salido con mucha mayor ambición y hemos tenido un mano a mano para adelantarnos, pero no logramos marcar, y por contra ellos sí que pudieron sorprendernos al final».

Escobar apeló a la efectividad en este tipo de encuentros: «Sabíamos que iba a ser un partido de pocas ocasiones y el que estuviera más acertado se llevaría el triunfo, y así ha sido. El Olímpic ha acertado en las pocas que ha tenido y ha logrado el triunfo».

A POR TRES VICTORIAS / Una vez asimilada la derrota, el conjunto albinegro afrontará las tres próximas jornadas como local en Castalia, ante el Novelda, Borriol —en la ida se cambió el orden de los partidos— y Recambios Colón, unos duelos que debe ganar: «Ahora tenemos tres partidos seguidos en casa y debemos sacarlos adelante para así consolidarnos en la primera posición».

Otra de las circunstancias que destacó Escobar fue la calidad de ejecución a balón parado del rival. «Teníamos claro que una de sus armas era el balón parado y nos han marcado de falta directa. La verdad es que tras ese primer gol nos quedamos algo chafados, ya que teníamos el partido controlado», confesó.

MIRAR HACIA DELANTE / El míster orellut era consciente de que puntuar en La Murta no iba a ser empresa sencilla e incluso no ocultó que salir derrotado de Xàtiva puede entrar dentro de la lógica. «Esta era posiblemente la salida más difícil que teníamos de aquí a final de temporada. En el fútbol no se puede ganar siempre y sabíamos que podríamos perder ante un rival de estas características. La categoría está muy igualada», reconoció.

Incluso apeló a la tranquilidad a la hora de analizar el encuentro y la derrota. «Debemos hacer una lectura tranquila y sosegada. Seguimos líderes y lo que hay que hacer es sacar conclusiones positivas hasta cuando llegan las derrotas», argumentó.

Por último, Sergi Escobar quiere que no decaiga el ánimo en sus futbolistas, ya que «una derrota no debe empañar nuestra gran temporada». «A pasar de irnos fastidiados por la derrota, la reflexión final es que seguimos líderes en solitario y dependemos de nosotros mismos», finalizó.