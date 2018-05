Escobar: «Vamos a salir al ataque y a buscar el gol desde el inicio»

El entrenador del CD Castellón, Sergi Escobar, hizo un análisis de lo que quiere que sea su equipo en la vuelta de la primera ronda de la promoción de ascenso a Segunda B (mañana en Castalia, a las 18.00 horas), frente el Tropezón, tras el 1-1 de la ida.

El almazorense ve la «eliminatoria al 50%» y recalcó la calidad de un rival ante el que el cuadro albinegro no debe caer en la confianza. El entrenador albinegro aseguró que el duelo frente al Tropezón «es un partido de play-off». «Tenemos un poco de ventaja, pero no nos podemos confiar», subrayó. «Ellos saldrán como en Tanos, muy replegados, buscando su momento, porque pienso que no saldrán a por el partido desde el inicio», matizó. Sin embargo, indicó que el equipo albinegro no puede «salir así».

Motivación // «El vestuario está muy tranquilo y motivado para superar este largo y tortuoso camino que es la promoción de ascenso a Segunda B», aseguró el entrenador. Del adversario, el técnico almazorense destacó su «fortaleza tanto en las transiciones ofensivas como en el balón parado». Además, aseguró que han «analizado vídeos» del adversario y resaltó que «tienen jugadores con calidad en las posiciones de ataque», concretó.

«Es el partido más importante de la temporada», incidió el míster albinegro. «Tienes que ganar, si no, se habrá acabado la campaña», reseñó. «En un partido así debemos ir todos de la mano, unidos afición y equipo. Todos tenemos que sumar y ayudar», dije.

El partido de mañana podría suponer el debut de Nuha Marong, el último refuerzo albinegro. «Lleva pocos entrenamientos y, evidentemente, no está al 100%, pero sí tiene muchas ganas de jugar sus primeros minutos en el equipo y con él tenemos una alternativa más», indicó.

Para Escobar, la eliminatoria está «al 50%». Por otro lado, incidió en que cuentan con «experiencias en las que se ha perdido con este resultado en la ida». «No podemos confiarnos. Vamos a salir al ataque, a buscar el gol y, con ello, la victoria», dijo. «Ellos, fuera de casa, son mejores que en casa», aseguró el preparador.

Posibles novedades // En relación a un posible once inicial, Escobar no desveló sus cartas, pero sí que avanzó que podría haber «alguna variación en el equipo titular». El preparador albinegro explicó que quiere ver un Castellón que se parezca «al equipo de la segunda parte en Tanos». «En la primera mitad sufrimos, aunque luego tiramos más el balón al suelo y mejoramos. Desde el minuto uno no se pudo rasear el balón por el campo y también por el rival», contextualizó el almazorense.

El entrenador lo tiene claro: «El objetivo número uno del equipo será imprimir un ritmo alto al juego y que ellos lo sufran. Aquí van a tener sus momentos de controlar el balón, aunque a nivel físico puede pesarles. Los partidos tienen micropartidos que tenemos que dominar aunque también hay que saber sufrir».

Además, el técnico recordó que el año pasado, con el Onda, pudieron sentenciar la eliminatoria en la ida y el rival les empató. «En casa dominamos el partido, aunque quedamos eliminados con un 1-1 en la ida», comentó.