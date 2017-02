A Escribá se le acumulan los problemas: Sansone será baja en Sevilla

El once titular del Villarreal en Sevilla es ahora mismo una gran incógnita incluso para el propio entrenador. Fran Escribá tendrá que echar mano del filial, confiar en que Bakambu llegué de su participación en la Copa África sin ningún problema, que no se produzca ningún contratiempo y en la recuperación de algunos de los futbolistas que ahora mismo se encuentran en el dique seco para conformar un once en el Sánchez Pizjuán. El último jugador en subirse a la casilla de las bajas es Nicola Sansone, con problemas en el soleo.

La situación de la plantilla del Villarreal es la siguiente:

DEFENSA

Víctor Ruiz. No jugó ante el Granada el pasado sábado por una lumbalgia. Se encuentra en tratamiento. Es duda en estos momentos.

Alvaro González. Baja por acumulación de tarjetas (dos con el Espanyol y tres con el Villarreal).

Mateo Musacchio. Intervenido quirúrgicamente de la muñeca de su mano derecha.

CENTRO DEL CAMPO

Roberto Soriano. Baja por acumulación de tarjetas.

Cheryshev. Ya entrena con el grupo, pero acaba de salir de un largo proceso de recuperación. Podría entrar en la lista pero difícil su concurso como titular.

DELANTERA

Sansone. Lesionado. Está descartado para Sevilla

Bakambu. Llega el jueves de su participación en la Copa África. Su participación es una incertidumbre aunque se confía en que pueda estar en la lista de Sevilla.

Pato. Traspasado al Tianjin Quanjian.