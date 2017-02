Escribá apuesta por el regreso de Musacchio ante el Málaga

El técnico del Villarreal CF, Fran Escribá, ha ofrecido la rueda de prensa previa al partido ante el Málaga de este domingo al mediodía, en el Estadio de la Cerámica. El entrenador amarillo ha repasado algunos de los temas deportivos de una semana en la que, por fin, llegan buenas noticias, después de varias jornadas marcadas por las bajas.

ESTADO DE LA PLANTILLA. "Bonera tiene pequeñas molestias y no tomaremos riesgos, pero tenemos a todos. Las sensaciones son estupendas. Llega un mes importantísimo, con siete partidos, y todos van a ser muy importantes. A Soldado en nada lo vamos a tener también y contaremos con cinco delanteros sanos, son opciones de calidad y frescura. Nos permitirá gestionar los minutos de los jugadores".

MUSACCHIO. "Está disponible como Trigueros, que tiene un golpe. No se ha dejado nada, se ha tirado al suelo… No va a tener dudas y va a llevar una férula que le protege".

EL MÁLAGA. “No viene bien en cuanto a resultados, pero sí en cuanto a sensaciones. Les hemos visto todos los partidos y en esta racha mala que lleva ha merecido mejores resultados. Están teniendo problemas de efectividad cara a portería. Es mejor equipo de lo que dice la clasificación".

CALENDARIO. "Hay que seguir siendo fuertes en casa y no dejar perder puntos. Cualquier cosa que no sea ganar no nos vale, viniendo luego la Roma, Real Sociedad, Real Madrid… Estoy convencido de que el equipo está en buena línea".

EUROPA LEAGUE. "La Roma es un gran equipo y a partir del lunes ya tendremos los cinco sentidos puestos en ellos. Decidí ir a verlos porque no es lo mismo verlos en vídeos que en directo".