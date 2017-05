Escribá esconderá sus cartas para Mestalla hasta última hora

Con el objetivo de sellar la 5ª plaza en Primera División y así poder disputar de forma directa la fase de grupos de la Europa League 2017/18, el Villarreal CF afronta este domingo, 21 de mayo, un apasionante derbi ante el Valencia CF en Mestalla (16.45 horas, beIN LaLiga) en el que el Submarino espera repetir la victoria de la pasada campaña (0-2) en un encuentro que considera especial a pesar de que el rival se juega muy poco. Para dicho compromiso, Fran Escribá esconderá sus cartas hasta instantes antes del choque.

No en vano, el Villarreal CF acudirá a València incluso con los cinco tocados que no han podido ejercitarse al 100% durante toda la semana, ya que el míster espera poder contar con la mayoría de ellos, bien para el once inicial, bien para el banquillo.

Fran Escribá afronta el derbi con muchas dudas como consecuencia de los problemas físicos de jugadores de peso como Víctor Ruiz, Manu Trigueros, Bruno Soriano, Roberto Soldado o Roberto Soriano.

Además no podrá contar con Samu Castillejo, que está sancionado por dos partidos, al recriminar la actuación del árbitro en el partido anterior, ausencia que se suma a las de los lesionados habituales, como son Sergio Asenjo y Denis Cheryshev.

NOCHE EN VALÈNCIA // Todos estos problemas han provocado que el técnico espere hasta el mismo momento de empezar el partido para saber con qué futbolistas puede contar, por lo que este sábado no ha dado lista de convocados.

Los amarillos pernoctarán en la víspera del encuentro en el Hotel Westin de la capital de Turia, donde el club ha establecido el cuartel general con vistas a una última jornada de Liga donde está en juego el orgullo... y una plaza europea.